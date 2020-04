Вчені передбачили спалахи коронавірусу нових типів

Найближчим часом світу загрожують нові спалахи мутованого коронавірусу. Він може перетворитися на кілька нових видів, щоб подолати стійкість імунної системи людини.

Такий прогноз озвучили вчені з Кембриджського університету в статті на Proceedings of the National Academy of Sciences. Їхні висновки засновані на дослідженні філогенетичної еволюції коронавірусу SARS-CoV-2, яке показало, що збудник хвороби вже зазнав чимало мутацій, мігруючи з Азії в інші частини світу.

Як пише Naked Science, у своїй роботі науковці проаналізували 160 повних геномів вірусу, отриманих від хворих із важкими симптомами COVID-19. Під час досліджень були виділені три основні генетичні варіанти SARS-CoV-2. Автори роботи присвоїли їм індекс A, B і С – відповідно до часу походження.

Коронавірус LIGA.net

Водночас поширення варіантів вірусу виявилося досить несподіваним. Так, вихідний тип A, який передався людям від кажанів і з якого, найімовірніше, почалася епідемія в Ухані, виявився далеко не найпоширенішим як у Китаї, так і в Східній Азії загалом.

З'ясувалося, що типи A і С найбільш поширені в Європі та США. У Східній Азії ж найчастішим став тип B: до того ж за межі регіону він передавався, мутуючи в похідні типи. Це може бути або наслідком ефекту засновника, або ознакою того, що поза Азією спостерігається помітна імунологічна та екологічна стійкість до SARS-CoV-2 типу B.

Але картина поширення різних типів вірусу далеко не скрізь однорідна. Так, незважаючи на домінування різновидів A і С в Європі, найбільш поширеним в Швейцарії, Німеччині, Бельгії та Нідерландах виявився саме тип B. Цей факт свідчить про те, що вірус міг потрапити до перелічених країн безпосередньо з Китаю.

Поширення коронавірусу у світі Naked Science

А ось у перших хворих в Італії, Франції, Англії та Швеції виявили саме тип С. В материковому Китаї цей тип коронавірусу відсутній повністю, однак поодинокі випадки зараження типом С зафіксовані в інших країнах і регіонах Південно-Східної Азії: Сінгапурі, Південній Кореї та Гонконзі.

Детальне вивчення геномів дало вченим змогу простежити шляхи мутацій і поширення патогенів. У деяких випадках вони просто вразили біологів. Наприклад, вірусний геном, отриманий у мексиканського пацієнта (COVID-19 у нього був діагностований 28 лютого), "мігрував" з Італії. Причому "італійський" підтип вірусу походить від першого задокументованого хворого в Мюнхені. Він зі свого боку заразився від свого колеги з Шанхая, який інфікувався під час поїздки в Ухань з батьками.

Робота, проведена вченими з Кембриджа, дозволяє не тільки кинути світло на еволюцію вірусу, але й передбачити такі спалахи захворюваності та вжити превентивних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про те, що, поширюючись у світі, коронавірус потроху мутує, заявили вчені зі США. За їхніми словами, ці мутації не зумовлюють занепокоєння та поки не роблять вірус більш чи менш небезпечним. Але з їхньою допомогою можна відстежити, як інфекція передавалася від людини до людини та в яких місцях земної кулі це відбувалося.