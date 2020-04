Вчені передбачили спалахи коронавірусу нових типів

Найближчим часом світу загрожують нові спалахи мутованого коронавірусу. Він може перетворитися на кілька нових видів, щоб подолати стійкість імунної системи людини.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Такий прогноз озвучили вчені з Кембриджського університету в статті на Proceedings of the National Academy of Sciences. Їх висновки засновані на дослідженні філогенетичної еволюції коронавірусу SARS-CoV-2, яке показало, що збудник хвороби вже зазнав чимало мутацій, мігруючи з Азії в інші частини світу.

Як пише Naked Science, в своїй роботі вчені провели аналіз 160 повних геномів вірусу, отриманих від хворих з важкими симптомами Covid-19. Під час досліджень були виділені три основних генетичних варіанти SARS-CoV-2. Автори роботи присвоїли їм індекс A, B і С –відповідно за часом походження.

Коронавірус LIGA.net

При цьому поширення варіантів вірусу виявилося досить несподіваним. Так, вихідний тип A, який передався людям від кажанів і з якого з найбільшою ймовірністю почалася епідемія в Ухані, виявився далеко не найпоширенішим як в Китаї, так і в Східній Азії в цілому.

Виявилося, що типи A і С найбільше поширені в Європі та США. У Східній Азії ж найчастішим став тип B: при цьому за межі регіону він поширювався, мутуючи в похідні типи. Це може бути або наслідком ефекту засновника, або ознакою того, що за межами Азії спостерігається помітна імунологічна і екологічна стійкість до SARS-CoV-2 типу B.

Але картина поширення різних типів вірусу далеко не скрізь однорідна. Так, незважаючи на домінування різновидів A і С в Європі, найбільш поширеним в Швейцарії, Німеччині, Бельгії та Нідерландах виявився саме тип B. Цей факт свідчить про те, що вірус міг потрапити в перераховані країни безпосередньо з Китаю.

Поширення коронавірусу по світу Naked Science

А ось у перших хворих в Італії, Франції, Англії та Швеції виявили саме тип С. В материковому Китаї цей тип коронавірусу відсутній повністю, однак поодинокі випадки зараження типом С виявлені в інших країнах і регіонах Південно-Східної Азії: Сінгапурі, Південній Кореї і Гонконзі.

Детальне вивчення геномів дозволило вченим простежити шляхи мутацій і поширення патогенів. У деяких випадках шляхи вірусу просто вразили біологів. Наприклад, вірусний геном, отриманий у мексиканського пацієнта (Covid-19 у нього був діагностований 28 лютого), "мігрував" з Італії. При цьому "італійський" підтип вірусу походить від першого задокументованого хворого в Мюнхені. Він, в свою чергу, заразився від свого колеги з Шанхая, який отримав вірус під час поїздки в Ухань з батьками.

Робота, проведена вченими з Кембриджа, дозволяє не тільки пролити світло на еволюцію вірусу, але і передбачити такі спалахи захворюваності та вжити превентивних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про те, що, поширюючись по світу, коронавірус потроху мутує, заявили вчені зі США. За їх словами, ці мутації не викликають занепокоєння і поки не роблять вірус більш чи менш небезпечним. Але з їх допомогою можна відстежити, як інфекція передавалася від людини до людини і в яких місцях земної кулі це відбувалося.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!