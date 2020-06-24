Вчені озвучили нову умову для колективного імунітету проти COVID-19

Вчені встановили, що для формування колективного імунітету від COVID-19 досить 43% населення, що перехворіло, а не 60%, як вважалося раніше.

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Дослідження, проведене математиками з Ноттінгемського і Стокгольмського університетів, опубліковано на порталі Science. У ньому вони по-новому підійшли до створення моделі для обчислення колективного імунітету і встановили, що він може бути досягнутий при меншій кількості заражених, ніж вважалося раніше.

До класичної моделі розрахунку вони додали дві додаткових категорії: вік (поділивши модель на шість вікових груп) і соціальну активність (поділивши на три групи: 50% із середньою активністю, 25% з низькою і 25% з високою). Їм вдалося з'ясувати, що формування колективного імунітету набагато сильніше взаємопов'язане саме з соцактівностью, ніж з віком.

Колективний імунітет від COVID-19 Explainer

Від цих факторів залежить не тільки рівень імунної у верств населення, а й середня кількість людей, яких здатний заразити 1 хворий. Саме цей показник використовують для обчислення відсотка необхідних перехворівших при розрахунку колективного імунітету. У класичній моделі цей показник був усередненим, а в новій він розраховується окремо по кожній групі.

Згідно з новими підрахунками, для створення колективного імунітету досить 43% населення, що перехворіло, тоді як раніше говорилося про 60%. При цьому вчені відзначили, що варто сприймати їх модель тільки як ілюстрацію, але не як точну цифру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на кінець травня 2020 року, колективний імунітет від COVID-19 сформований менш ніж у п'ятої частини населення України.