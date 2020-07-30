Вчені стурбовані мутацією коронавірусу: адаптувався і став більш заразним

Вчені Гонконгу стурбовані змінами, що відбуваються з новим коронавірусом COVID-19.

Фахівці вважають, що він навчився краще адаптуватися до організму людини і став більш заразним, пише ТАСС.

До такого висновку вчені прийшли, порівнявши штами, отримані від понад 20 пацієнтів в ході третьої хвилі коронавірусу в Гонконзі. В ході роботи вони виявили генетичну ідентичність штамів з "імпортованими" з-за кордону зразками інфекції.

"Коронавірус продовжував мутувати під час першої та другої хвиль, коли ми проводили аналогічні дослідження. Це доводить те, що або вірус адаптувався до людського організму і припинив мутації, або всі інфіковані заразилися в одному місці за короткий проміжок часу", – зазначив доцент Гілман Сіу з місцевого Політеху.

Як писав OBOZREVATEL раніше, вчені з'ясували, що вірус, схожий на SARS-CoV-2, міг бути знайдений ще в 2012 році : їм могли заразитися шість шахтарів, троє з яких померли.