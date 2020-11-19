Учені назвали можливий спосіб на 70% знизити ризик зараження коронавірусом

Таша Адамович Суспільство 13:12, 19.11.2020 Оновлено: 13:34, 19.11.2020

Британські вчені виявили спосіб знизити ймовірність зараження коронавірусом на 70% – це ретельне провітрювання.

Про це йдеться на сайті уряду Великобританії. Дослідники з Університету Лідса заявили, що гарна вентиляція різко знижує ймовірність зараження.

Учені порадили регулярно відчиняти вікна на 10-15 хвилин протягом усього дня й забезпечити постійний доступ невеликої кількості свіжого повітря в приміщення.

До того ж вентиляція має бути якісною, оскільки погане провітрювання навпаки підвищує ризик заразитися. Повітря повинно надходити з вулиці, а не просто циркулювати всередині будівлі, наголосили дослідники.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що діти, які контактують із зараженими коронавірусом батьками, нібито здатні отримати імунітет до нього, не відчуваючи важких симптомів інфекції. Такого висновку дійшли австралійські вчені. На їхню думку, поради лікарів щодо запобігання контактів із родичами, які хворіють на COVID-19, не завжди справедливі.

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