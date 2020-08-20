Вчені назвали продукти, які допомагають боротися з похміллям. 24 Канал

Сире куряче яйце, сирі насіння соняшнику або свіжі зерна гороху можуть зменшити симптоми похмілля.

Про це йдеться в дослідженні вчених Університету Гельсінкі і Університету Східної Фінляндії, пишуть РИА Новости.

Такий ефект дає високий вміст амінокислоти L-цистеїну, який входить в продукти.

Експеримент полягав в тому, що одна група волонтерів з ознаками похмілля вживала таблетки L-цистеїну, інша вживала плацебо. Доза алкоголю склала 1,5 грама на один кілограм ваги людини, який вживався протягом трьох годин.

У піддослідних також вимірювали вміст алкоголю у видихуваному повітрі та концентрацію метаболітів алкоголю в крові. Також вони заповнювали анкети на наступний ранок після вживання алкоголю, щоб оцінити тяжкість симптомів похмілля.

"Дослідження виявило статистично значимий зв'язок між L-цистеїном і зменшенням симптомів похмілля. Тобто L-цистеїн зменшував головний біль, нудоту, стрес і тривогу", – відзначили вчені.

Раніше OBOZREVATEL писав, що класичний розсіл – один з найбільш ефективних способів пом'якшити похмілля після свят і прискорити виведення токсинів з організму.

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