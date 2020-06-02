Вчені назвали нові симптоми коронавірусу, які зберігаються кілька місяців

Карина Бондаренко Суспільство 06:50, 2.06.2020 Оновлено: 06:57, 2.06.2020

Вчені виявили, що втрата нюху і смаку є симптомами у пацієнтів, які перенесли коронавірусну інфекцію. Вони можуть збережуться кілька місяців.

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Про це стало відомо в ході дослідження по оториноларингології. У ньому взяли участь 417 пацієнтів, які перенесли COVID-19 в легкій або помірній формі, пише The Wall Street Journal.

Порушення сприйняття смаку було зафіксовано у 88% з них, порушення нюху – у 86%. Більшість пацієнтів відзначили, що не відчували запахів і смаку навіть після того, як пройшли інші симптоми. У кожного четвертого учасника дослідження відчуття повернулися через два тижні після одужання.

Вчені назвали нові симптоми коронавірусу

Вчені припустили, що рецептори відключаються для того, щоб не допустити поширення коронавірусу. Дослідники вважають, що хвороба, можливо, протікала б швидше, якби цей процес не спрацьовував.

Раніше OBOZREVATEL писав, що журналіст The Daily Telegraph дав прогноз про те, що коронавірус поміняє світ в гіршу сторону. На його думку, коронакрізіс може привести світ ні до оновлення, а від ери безпрецедентної стабільності до похмурого століття конфліктів і економічних потрясінь.

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