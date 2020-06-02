Вчені назвали нові симптоми коронавірусу, які зберігаються кілька місяців
Вчені виявили, що втрата нюху і смаку є симптомами у пацієнтів, які перенесли коронавірусну інфекцію. Вони можуть збережуться кілька місяців.
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Про це стало відомо в ході дослідження по оториноларингології. У ньому взяли участь 417 пацієнтів, які перенесли COVID-19 в легкій або помірній формі, пише The Wall Street Journal.
Порушення сприйняття смаку було зафіксовано у 88% з них, порушення нюху – у 86%. Більшість пацієнтів відзначили, що не відчували запахів і смаку навіть після того, як пройшли інші симптоми. У кожного четвертого учасника дослідження відчуття повернулися через два тижні після одужання.
Вчені припустили, що рецептори відключаються для того, щоб не допустити поширення коронавірусу. Дослідники вважають, що хвороба, можливо, протікала б швидше, якби цей процес не спрацьовував.
Раніше OBOZREVATEL писав, що журналіст The Daily Telegraph дав прогноз про те, що коронавірус поміняє світ в гіршу сторону. На його думку, коронакрізіс може привести світ ні до оновлення, а від ери безпрецедентної стабільності до похмурого століття конфліктів і економічних потрясінь.