Вчені назвали небезпечну ознаку важкої форми коронавірусу

У пацієнтів з важкою формою коронавірусу проявляється нестача інтерферону типу I, який виділяється організмом для боротьби з вірусом. Його вироблення уповільнює розвиток коронавірусної інфекції.

Про це прийшли до висновку французькі вчені, проаналізувавши біоматеріали 50 хворих на COVID-19, захворювання яких супроводжувалося симптомами від легкого кашлю до дихальної недостатності. Результати дослідження опублікували в журналі Science.

Також всі вони були підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Вчені вважають, що вироблення цього типу білка відіграє визначальну роль в одужанні хворих.

Як писав OBOZREVATEL раніше, ще одним симптомом коронавірусу (COVID-19) може бути висип на внутрішній стороні рота (енантема).