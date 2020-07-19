Вчені назвали найбільш ранній симптом коронавірусу

Кирило Лютий Суспільство 23:37, 19.07.2020

Висип у ротовій порожнині (енантема) може бути найпершим симптомом коронавірусу нового типу.

До такого висновку прийшли вчені з Іспанії, які опублікували результати досліджень в науковому журналі JAMA Dermatology.

Як сказано в матеріалі, сильна висип на слизовій оболонці рота було виявлено приблизно у 29% інфікованих COVID-19 пацієнтів, які брали участь в експерименті. При цьому висип з'являвся у них приблизно на два дні раніше за всі інші клінічні симптоми захворювання.

При цьому остаточний вердикт щодо цього симптому вчені поки не готові озвучити, необхідні більш детальні дослідження.

Також вони вказали на труднощі з оглядом ротової порожнини ймовірних хворих COVID-19, оскільки це ризиковано з точки зору техніки безпеки.

Як писав OBOZREVATEL, коронавірус представлений в шести різних формах, і у кожної є своя група симптомів.

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