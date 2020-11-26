Учені назвали можливий зріст біблійного Голіафа

Філістимлянин Голіаф, убитий Давидом у біблійній битві, був не набагато вищим за професійного баскетболіста.

Таку думку висловили археологи, пише DailyStar. Водночас Книга Самуїла із Сувоїв Мертвого моря називає Голіафа величезним воїном, який зазнав поразки від 3-метрового царя Давида.

Археологічні знахідки стверджують, що зріст Голіафа насправді був близько 7 футів 10 дюймів (бл. 2,38 м), йдеться в публікації. Це точно не велетенський розмір, хоча в ті часи люди були нижчими, тож на загальному тлі він справді міг здаватися дуже високим.

Для порівняння видання наводить зріст найвищих гравців НБА всіх часів. Мануте Бол і Георге Мурешан були ростом 7 футів 7 дюймів (бл. 2,31 м). А найвища людина в історії людства Роберт Водлоу мав зріст 8 футів 11 дюймів (2,72 м).

Голіаф у книзі описується як гігант ростом "чотири лікті та п'ядь". Водночас точний розмір складно визначити через те, що значення цих мір довжини відрізнялося в різних регіонах.

Торік у Телль-ес-Сафі (Ізраїль) археологи розкопали ворота в рідне місто Голіафа Геф. З'ясувалося, що стіни були на відстані 2,38 м один від одного – це 7 футів і 10 дюймів (сучасний еквівалент 4 ліктів та п'яді).

За словами археолога Джеффрі Чедвіка з Університету Брігама Янга в Юті (США), ця система вимірювання може бути найближчою до того, щоб вказати правильний зріст Голіафа.

Він вважає, що автори Старого Завіту хотіли продемонструвати розмір і міць воїна, порівнявши його зростання з воротами Гефа, вказати на те, що він був таким же великим і сильним, як стіни його рідного міста.

На думку інших експертів, теорія Чедвіка цікава, але потрібно провести додаткові дослідження, щоб "вийти за межі ідеї, що інтригує". Щонайменше потрібно встановити, що "чотири лікті та п'ядь" було звичайним виразом, який означав на той час "великий і сильний".

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