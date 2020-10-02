Вчені назвали місце з високим ризиком зараження COVID-19

Зважені в повітрі у вигляді аерозолю крапельки вірусів можуть зберігатися в погано вентильованій кабіні ліфта до 30 хвилин, що різко підвищує ризик зараження COVID-19.

Про це написало видання DerStandard з посиланням на дослідження голландських учених. Вони дали рекомендації, як мінімізувати загрозу здоров'ю.

При гучній розмові і кашлі інфіковані люди можуть швидко викинути в повітря мільярди частинок вірусу COVID-19 – або у вигляді великих крапель, або у вигляді аерозолів, тобто крихітних крапельок, які не опускаються на землю швидко і довше залишаються в повітрі.

Дослідники вивчали, як довго такі аерозолі зберігаються в звичайних кабінах ліфта. Під час випробувань краплі реалістично розпилювали за допомогою насадки, а двері ліфта були відчинені до 20 відсотків часу.

При перевірці за допомогою лазерного світла дослідники виявили, що потрібно близько чверті години, перш ніж кількість аерозолів впаде в 100 разів. Таким чином, користувачі ліфтів можуть вдихнути від десяти до тисяч частинок коронавірусу за хвилину в кабіні середнього розміру після того, як інфікована людина заговорила або кашлянула там за кілька хвилин до цього.

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі "Indoor Air", потенційно інфекційні краплі можуть перебувати в повітрі кабіни до 30 хвилин.

Навіть якщо ви не знаєте, яка найнижча інфекційна доза для зараження COVID-19 через повітря, дослідники радять в будь-якому випадку використовувати захист для рота і носа при користуванні ліфтом. Також вони рекомендують не розмовляти в кабіні.

Оператори ліфтів, з іншого боку, повинні запрограмувати функцію автоматичного відкривання дверей, щоб вони не закривалися, коли підйомником не користуються. Це скорочує термін життя інфекційного аерозолю до двох-чотирьох хвилин.

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