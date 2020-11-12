Вчені назвали COVID-19 "синдемією": що означає термін

Головний редактор наукового журналу The Lancet Річард Хортон стверджує, що коронавірусну хворобу COVID-19 потрібно розглядати не як пандемію, а як "синдемію".

Як пише BBC, термін "синдемія" поєднує в собі слова "синергія" і "пандемія".

"По суті, це означає, що такі захворювання, як COVID-19, не слід розглядати окремо. Зрештою, історія цієї пандемії не така проста. З одного боку, є SARS-CoV-2 (вірус, що викликає COVID-19). З іншого – низка хронічних хвороб. І ці два елементи взаємодіють у контексті глибокої соціальної нерівності", – йдеться в публікації.

"Синдемія" – термін не новий. Його в 1990-х роках запропонував американський антрополог Мерріл Зінгер для пояснення сукупності епідемій – це коли "дві або більше хвороби взаємодіють у такий спосіб, що завдають більшої шкоди, ніж проста сума двох захворювань".

Їхньому розповсюдженню сприяє бідність та антисанітарія. А дискримінація і злидні перешкоджають доступу до своєчасної діагностики та якісного лікування. Тому роль соціальних чинників не менш важлива, ніж роль біологічних.

"Ці фактори роблять населення більш вразливим до хвороби", – пояснив Зінгер.

Концепція синдемії виникла, коли вчений і його колеги досліджували вживання наркотиків у бідних громадах в США понад два десятиріччя тому. Вони виявили, що багато з тих, хто вживав ін'єкційні наркотики, страждали від низки інших захворювань (туберкульозу та хвороб, що передаються статевим шляхом).

Дослідників зацікавило, як вони співіснують в організмі. Виявилось, що в деяких випадках ця комбінація посилювала шкідливий ефект.

"Ми бачимо, як COVID-19 взаємодіє з багатьма хронічними захворюваннями: діабетом, раком, серцевими та багатьма іншими хворобами. Ми також бачимо непропорційно високий рівень несприятливих наслідків для бідних, малозабезпечених та етнічних меншин", – підкреслив Зінгер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість померлих від коронавірусної інфекції в Європі перевищила 300 тисяч, і цей показник збільшуватиметься з наближенням зими.