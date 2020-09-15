Вчені навчилися визначати депресію за серцебиттям

У людей з депресією частота серцевих скорочень в середньому на 10-15 ударів в хвилину вище, ніж у людей які не страждають на це захворювання.

До такого висновку прийшли вчені університету ім. Йоганна Вольфганга Гете в ході дослідження, опублікованого на порталі MedicalExpress.

"Двома інноваційними елементами в цьому дослідженні були безперервна реєстрація серцевого ритму протягом декількох днів і ночей, а також використання нового антидепресанту кетаміну, який може досить швидко зменшити прояви депресії", – зазначила професор Франкфуртського університету Кармен Шівек.

Після прийому пацієнтами антидепресанту фахівці знову виміряли серцебиття добровольців і виявили, що його показники наблизилися до нормальних значень.

Зазвичай частота серцевих скорочень вище днем і нижче вночі. Однак, за словами Шівек, зниження частоти серцевих скорочень вночі при депресії не відбувається. Таким чином, це може бути одним із способів діагностики депресії.

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