Вчені навчилися виявляти і прогнозувати COVID-19 без тестів

Дослідники із Клівлендської клініки (США) навчилися передбачати ймовірність зараження коронавірусом і навіть діагностувати його без проведення тестування.

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Про свої методики вони розповіли в попередній публікації дослідження, яку оприлюднив журнал Chest.

Займаючись вивченням пандемії коронавірусу, вчені проаналізували історії хвороби близько 12 тис. осіб із COVID-19. В результаті їм вдалося вивести закономірності ефективного захисту від небезпечної недуги.

Так, лікарі дійшли висновку, що існує 16 ліків і три комбінації медикаментів, які можуть демонструвати позитивний результат при лікуванні та профілактиці коронавірусу.

"Наприклад, наші дослідження показали, що мелатонін знижує ризик отримання позитивного результату тестування на COVID-19", – поділився керівник дослідження доктор Майкл Каттан.

Крім того, з'ясувалося, що пацієнти, які отримували пневмококову вакцину і вакцину проти грипу, мають менші шанси заразитися коронавірусом, ніж ті, хто не був вакцинований. Втім, ця закономірність ще вимагає детальної перевірки.

"Наші висновки підтвердили кілька факторів ризику, наприклад, що немолоді чоловіки більше за інші соціальні групи схильні до захворювання коронавірусу", – додав доктор Каттан, розповідаючи про підсумки дослідження.

Ще один успіх проведеної роботи – це створення онлайнкалькулятора, на якому можна прорахувати ймовірність зараження людини COVID-19.

Принцип його дії полягає в аналізі даних про пацієнта. Йдеться про параметри віку, статі, етнічної приналежності, наявності або відсутність хронічних хвороб і регіон проживання.

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