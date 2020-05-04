Вчені КПІ описали можливі фази подальшого розвитку коронавірусної інфекції в Україні

Дослідники Світового центру даних "Геоінформатика і сталий розвиток" при КПІ ім. Ігоря Сікорського на основі методології Форсайту здійснили друге прогнозне моделювання ймовірних фаз подальшого розвитку коронавірусноїінфекції в Україні.

Про це сказано на сайті центру. За їхнім прогнозом, протягом третьої декади травня найбільш ймовірним може бути пік пандемії.

На короткотерміновому часовому горизонті (до одного тижня) найбільш ймовірним є продовження лінійного характеру поширення коронавірусу в Україні (перебування в стані "плато", на що вказало перше дослідження київських політехніків) з окремими "сплесками", як це спостерігалося 17, 23, 30 квітня та 2 травня 2020 року.

На середньостроковому часовому горизонті (до кінця серпня 2020 року) процес поширення коронавірусу в Україні може пройти такі фази.

Карантин в Україні

До третьої декади травня 2020 року найбільш ймовірним буде наростання пандемії із змінним характером (лінійне зростання може тимчасово переходити в експоненціальне і навпаки). Це пояснюється найгіршим в Європі дотриманням режиму карантину (мобільність автомобільного та пішого пересування в Україні в 1.5-3 рази вища ніж в країнах Європи), найнижчим в Європі відсотком проведених тестів на коронавірус (в 3,5-8 разів нижчим ніж в Європі), одним з найвищих в Європі відсотком інфікованих лікарів (19,1% від загальної кількості хворих) та деякими іншими несприятливими факторами.

Повільне згасання пандемії коронавірусу може відбуватися протягом найтеплішої пори року в Україні, з кінця травня до кінця серпня 2020 року, по мірі поступового набуття населенням колективного імунітету, покращенням роботи системи охорони здоров’я, підвищенням соціальної відповідальності і свідомості населення.

Протягом осінньо-зимового періоду 2020-2021 років не виключена поява другої хвилі пандемії.