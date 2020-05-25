Вчені дали важливу пораду, як уберегтися від коронавірусу

Кирило Лютий Суспільство 19:55, 25.05.2020 Оновлено: 20:02, 25.05.2020

Часте миття рук дійсно допомагає запобігти зараженню COVID-19.

Про це заявили вчені Університетського коледжу Лондона у Великобританії, передає day.az.

Вони провели дослідження за участю 1663 людей, яких перевіряли на наявність коронавірусу, цікавлячись, як часто вони мили руки протягом дня.

З'ясувалося, що помірне миття рук із милом (6-10 разів на день) пов'язане зі зменшенням ризику зараження коронавірусною інфекцією на 36%.

Водночас дерматологи відзначили, що антисептиками краще не користуватися частіше двох разів на день. Занадто часте їхнє використання може пересушити шкіру.

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус також заявив, що найнадійнішим способом захиститися від коронавірусу є миття рук.

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