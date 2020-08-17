Вчені дали прогноз щодо COVID-19 в Україні на серпень: до 2,8 тисяч нових хворих на добу

Кількість нових випадків зараження на коронавірус в Україні в другій половині серпня може коливатися від 1 200 до 2800 людей, все залежить від того, за яким сценарієм розвиватиметься ситуація.

За оптимістичним сценарієм це може бути 1 200-2 200 нових хворих, за песимістичним – від 1 300 до 2 800. До такого висновку прийшли вчені КПІ, повідомляється на сайті Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку.

При цьому вони зазначають, що загальна кількість інфікованих в країні людей на кінець серпня – першу половину вересня може досягти 110-120 тисяч.

За даними вчених, наприкінці літа ситуація з поширенням вірусу в Україні набуває наростаючого та затяжного характеру.

Кількість нових випадків захворювання COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів (Wdc.org.ua)

При цьому показник смертності є невисоким (2,5%) у порівнянні з іншими країнами Європи. Це дослідники пов'язують зі зростанням кількості ПЛР-тестування, оскільки виявляється більше безсимптомних або легких випадків в порівнянні з березнем-квітнем.

Кількість регіонів, які не відповідають карантинним нормам, продовжує зростати. Тут вчені помітили тенденцію просування з заходу на схід.

"Така тенденція поширення коронавируса може бути уповільнена тільки методом повернення до більш жорстких обмежень, особливо на початку навчального року", – вважають дослідники.

Кількість тестувань на 100 тисяч населення (Wdc.org.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 17 серпня в Україні офіційно були підтверджені 92 820 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 464 – виявлені за минулу добу. Від COVID-19 в країні померло вже 2 089 осіб (+21 за добу), а 48 164 пацієнта (+342) повністю побороли хворобу.