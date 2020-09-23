Вчені дали прогноз розвитку пандемії коронавірусу на п'ять років

Існує чотири сценарії пандемії COVID-19
Два з них – про те, як людство буде жити без вакцинації
На думку вчених, вік і наявність супутніх захворювань перестануть відігравати вирішальну роль
Вчені з Прінстонського університету США склали чотири сценарії розвитку пандемії коронавірусу на найближчі п'ять років.
Автори роботи вважають, що найважливішим фактором, що стримує поширення COVID-19, стане формування колективного імунітету. Прогноз опублікували в журналі Science.
Дослідники намагалися врахувати в сценаріях пандемії всі відомі на сьогодні факти про вірус, в тому числі ймовірність повторного зараження, перебіг хвороби та її наслідки.
У перших двох сценаріях розглядається, як буде розвиватися ситуація з коронавірусом у світі без вакцинації. За найоптимістичнішим з них, природний імунітет зберігається довше, що затримає наступні спалахи інфекції.
Згідно двом іншим, які враховують вакцинацію, щеплення від COVID-19 забезпечить тільки частковий захист, але навіть в цьому випадку воно буде відігравати важливу роль в динаміці і контролі зараження. Завдяки вакцині знизяться спалахи коронавірусної інфекції і число важких випадків хвороби.
"Велика частина обговорень, пов'язаних з розвитком COVID-19, до цього була зосереджена на наслідки сезонних і нефармацевтичних заходів, таких як носіння масок і фізичне дистанціювання. У короткостроковій перспективі і під час активної фази пандемії ці заходи – ключові, визначаючі тягар захворювання. Однак в міру того, як ми дивимося в майбутнє, найважливішим фактором стає імунітет", – зазначив автор роботи Чаді Саад-Рой.
Вік, наявність хронічних захворювань, на думку вчених, в майбутньому також не гратимуть вирішальну роль.
Інший автор дослідження, Керолайн Вагнер, доцент кафедри біоінженерії з Університету Макгілла в Канаді, помітила, що поки невідомо, якими будуть сила або тривалість природного імунітету до SARS-CoV-2 або потенційної вакцини. За її словами, важливо з'ясувати, чи можливо повторне зараження і чи здатна імунна відповідь людини зупинити передачу інфекції іншим. Відповіді на ці питання дозволять спрогнозувати і впливати на динаміку майбутніх спалахів коронавірусу.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про позитивну динаміку пандемії коронавірусу. Кількість летальних випадків зменшилася.