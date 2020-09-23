Вчені дали прогноз розвитку пандемії коронавірусу на п'ять років

Вчені з Прінстонського університету США склали чотири сценарії розвитку пандемії коронавірусу на найближчі п'ять років.

Автори роботи вважають, що найважливішим фактором, що стримує поширення COVID-19, стане формування колективного імунітету. Прогноз опублікували в журналі Science.

Дослідники намагалися врахувати в сценаріях пандемії всі відомі на сьогодні факти про вірус, в тому числі ймовірність повторного зараження, перебіг хвороби та її наслідки.

У перших двох сценаріях розглядається, як буде розвиватися ситуація з коронавірусом у світі без вакцинації. За найоптимістичнішим з них, природний імунітет зберігається довше, що затримає наступні спалахи інфекції.

Згідно двом іншим, які враховують вакцинацію, щеплення від COVID-19 забезпечить тільки частковий захист, але навіть в цьому випадку воно буде відігравати важливу роль в динаміці і контролі зараження. Завдяки вакцині знизяться спалахи коронавірусної інфекції і число важких випадків хвороби.

"Велика частина обговорень, пов'язаних з розвитком COVID-19, до цього була зосереджена на наслідки сезонних і нефармацевтичних заходів, таких як носіння масок і фізичне дистанціювання. У короткостроковій перспективі і під час активної фази пандемії ці заходи – ключові, визначаючі тягар захворювання. Однак в міру того, як ми дивимося в майбутнє, найважливішим фактором стає імунітет", – зазначив автор роботи Чаді Саад-Рой.

Вік, наявність хронічних захворювань, на думку вчених, в майбутньому також не гратимуть вирішальну роль.

Інший автор дослідження, Керолайн Вагнер, доцент кафедри біоінженерії з Університету Макгілла в Канаді, помітила, що поки невідомо, якими будуть сила або тривалість природного імунітету до SARS-CoV-2 або потенційної вакцини. За її словами, важливо з'ясувати, чи можливо повторне зараження і чи здатна імунна відповідь людини зупинити передачу інфекції іншим. Відповіді на ці питання дозволять спрогнозувати і впливати на динаміку майбутніх спалахів коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про позитивну динаміку пандемії коронавірусу. Кількість летальних випадків зменшилася.