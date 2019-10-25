Краще збрити! Вчені дали пораду щодо пошуку роботи чоловікам із бородою

Чоловіки, які носять бороду, підривають свої перспективи під час пошуку гарної роботи, вважають учені.

Згідно з новим дослідженням, шукачі роботи, які приходять на співбесіду з бородою, можуть здатися їхнім потенційним роботодавцям менш гідними кандидатами, оскільки, на популярну думку, позбавлені теплоти і здатності знаходити спільну мову з колегами, пише Daily Mail.

Варто зауважити, що результати дослідження йдуть врозріз із модою, бо популярність рослинності на обличчі різко зросла, не востаннє завдяки зіркам шоу-бізу, таким як актор Том Гарді. "Слідуючи трендам, бороду або вуса сьогодні має майже половина британських чоловіків", – констатує видання.

Вчені дали раду з пошуку роботи чоловікам із бородою pixabay.com

"Психологи з Коледжу Роллінс у Флориді, які попросили більше 1000 добровольців дати оцінку обличчям десятків чоловіків, зазначили, що поки їм незрозуміло, чому рослинність на обличчі відштовхує потенційних роботодавців. Проте, за попередніми дослідженнями, борода може змусити чоловіка виглядати більш агресивно", – йдеться у статті.

Науковець Марк Фетчері у випуску "The Journal of Social Psychology" вказав на важливість результатів цього дослідження: "Наші відкриття можуть мати значення для кандидатів на робочі місця, де сприйняття їх як тих, хто вирізняється меншою людською теплотою, може знижувати їхню привабливість".

"Те саме дослідження показало, що чоловіків у краватці або в окулярах сприймають як тих, хто досягає великих успіхів у роботі", – робить висновок газета.

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