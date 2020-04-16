Пік смертності в Україні від коронавірусу орієнтовно настане з 3 по 8 травня.

У цей час від COVID-19 помиратимуть до 20 людей на день, заявила директорка Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського Національної Академії медичних наук України Вікторія Задорожна у програмі "Схеми".

За її словами, попередній прогноз, за яким пік захворюваності припадав на другу декаду квітня, не справдився завдяки введенню протиепідемічних та профілактичних заходів.

"Вони, на щастя, застосовані вчасно у нашій країні. І зараз ми бачимо, що інтенсивність епідемічного процесу у нас набагато нижча, аніж у тих країнах, де карантинні заходи не застосували своєчасно: Італія, Іспанія, Сполучені Штати Америки і так далі", – сказала Задорожна.

Від COVID-19 помиратимуть до 20 людей на день

Тепер науковці вважають, що пік захворюваності може настати в перших числах травня, але обумовлюють свої прогнози дотриманням умов карантину.

"Якщо буде зберігатися така ситуація, як зараз, заходи карантину будуть дотримуватися, і при цьому Великдень і травневі свята не вплинуть на порушення карантину, то пік захворюваності припаде на 2–5 травня", – розповіла вона.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні число хворих на COVID-19 вже сягнуло 4161, із них 116 – померли.

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