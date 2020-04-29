Активісти громадської ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" в черговий раз приїхали з протестної акцією до будинку генерального прокурора Ірини Венедиктової.

Анонс акції, в якій взяли участь близько 10 осіб, був розміщений на Facebook-сторінці спільноти. "Напис під вікнами Венедиктової пробула менше доби. Вірні слуги генпрокурора все дочиста замалювали, щоб правдиві слова на асфальт не заважали подрузі вбивць Гандзюк", – сказано в повідомленні.

Активісти зібралися на акцію біля будинку Венедиктової

У будинку генпрокурора активісти палили фаєри і написали на асфальті під вікнами напис "Венедиктова – вбивця справи Гандзюк".

На місці працювала поліція діалогу, яка намагалася вмовити протестуючих закінчити акцію. Однак пізніше не перешкоджали завершити акцію.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, генеральний прокурор Ірина Венедиктова відреагувала на протести під її будинком через справу про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, заявивши, що тих, хто прийшли, не можна назвати правозахисниками.