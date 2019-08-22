"Вбивця, не дамо жити!" У Маріуполі звільненому терористові подарували труну: відео

У Маріуполі влаштували незвичайну акцію під будинком терориста "ДНР" Валерія Кірсанова, якого звільнили за "законом Савченко", – йому принесли труну з опудалом.

Відповідні відео поширили в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Активісти Нацкорпусу також провели пікет, розтягнули банер і скандували: "Кірсанов – убивця, пособник терористів". Він сам із будинку не виходив.

У Маріуполі принесли труну Кірсанову mrpl.city

У Маріуполі принесли труну Кірсанову mrpl.city

Терористові, засудженому за коригування "Градів" при обстрілі мікрорайону "Східний", пообіцяли, що місто не дасть йому жити спокійно.

"Ми будемо нагадувати про його вчинки і в подальшому, сподіваючись на те, що він покається", – наголосив начальник маріупольського відділення "Національного корпусу" Микола Праведников.

У Маріуполі подарували труну звільненому терористові mrpl.city

У Маріуполі подарували труну звільненому терористові mrpl.city

У Маріуполі принесли труну Кірсанову mrpl.city

Звільненому Кірсанову подарували труну mrpl.city

Кірсанову принесли труну mrpl.city

Українці підтримали таку акцію протесту. "Якби ще і його туди поклали – оце було б воно!", "Попередження. Сподіваюся, останнє", "Якщо сам не ляже, то допоможуть. Нехай тепер під ноги дивиться", – написали в коментарях.

Відреагував на ідею Нацкорпусу і заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука. "Подібній мерзоті немає місця на землі України!" – відзначив він у Facebook.

У Маріуполі біля будинку Кірсанова (Сепар) поставили труну. pic.twitter.com/McrfF8ild8 - 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_ יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@ herooftheday10) August 21, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, на виході з СІЗО Кірсанова закидали помідорами й облили зеленкою.

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