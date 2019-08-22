Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Вбивця, не дамо жити!" У Маріуполі звільненому терористові подарували труну: відео

3.2т Читати матеріал російською

У Маріуполі влаштували незвичайну акцію під будинком терориста "ДНР" Валерія Кірсанова, якого звільнили за "законом Савченко", – йому принесли труну з опудалом.

Відповідні відео поширили в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Активісти Нацкорпусу також провели пікет, розтягнули банер і скандували: "Кірсанов – убивця, пособник терористів". Він сам із будинку не виходив.

Новини
Вбивали "кіборгів" і хвалилися: у Маріуполі суд відпустив терористів "ДНР"
У Маріуполі принесли труну Кірсанову

У Маріуполі принесли труну Кірсанову

mrpl.city

У Маріуполі принесли труну Кірсанову

У Маріуполі принесли труну Кірсанову

mrpl.city

Терористові, засудженому за коригування "Градів" при обстрілі мікрорайону "Східний", пообіцяли, що місто не дасть йому жити спокійно.

"Ми будемо нагадувати про його вчинки і в подальшому, сподіваючись на те, що він покається", – наголосив начальник маріупольського відділення "Національного корпусу" Микола Праведников.

У Маріуполі подарували труну звільненому терористові

У Маріуполі подарували труну звільненому терористові

mrpl.city

У Маріуполі подарували труну звільненому терористові

У Маріуполі подарували труну звільненому терористові

mrpl.city

У Маріуполі принесли труну Кірсанову

У Маріуполі принесли труну Кірсанову

mrpl.city

Звільненому Кірсанову подарували труну

Звільненому Кірсанову подарували труну

mrpl.city

Кірсанову принесли труну

Кірсанову принесли труну

mrpl.city

Українці підтримали таку акцію протесту. "Якби ще і його туди поклали оце було б воно!", "Попередження. Сподіваюся, останнє", "Якщо сам не ляже, то допоможуть. Нехай тепер під ноги дивиться", – написали в коментарях.

"Вбивця, не дамо жити!" У Маріуполі звільненому терористові подарували труну: відео
"Вбивця, не дамо жити!" У Маріуполі звільненому терористові подарували труну: відео

Відреагував на ідею Нацкорпусу і заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука. "Подібній мерзоті немає місця на землі України!" – відзначив він у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на виході з СІЗО Кірсанова закидали помідорами й облили зеленкою.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна Маріуполь
Тег
терористи "ДНР"
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
4
1
Смішно
14
Цікаво
3
Сумно
29
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
Ну и рожи...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Своим бы подарили, а то своих ВСУ на корм собакам оставляют
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
а чего эти свиньи не на фронте? Толпой,одного кошмарить не страшно...
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...