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14 грудня • оновлено в 01:12
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Вбивство Шеремета: що думають українці про докази МВС

1.9т
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В причетність волонтерів та ветеранів АТО до вбивства журналіста Павла Шеремета вірить 3/4 українців.

Такими є результати опитування, проведеного серед глядачів в студії політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 13 грудня.

Після того, як глава МВС Арсен Аваков розповів нові подробиці про різкий поворот в справі, ведучий звернувся до глядачів: "Чи переконали вас докази, подані міністром?"

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Арсен Аваков

Арсен Аваков

Позитивну відповідь дали 74% респондентів, решта відповіли, що не вірять слідству.

Більшість українців вірять слідчим

Більшість українців вірять слідчим

Павло Шеремет

Павло Шеремет

колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, Аваков заявив про "зливи" в розслідуванні вбивства Шеремета. За його словами, силовики запідозрили, що з самого початку розслідування хтось інформував підозрюваних, тому протягом трьох з половиною років воно проходило в режимі секретності.

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Теми
Вбивство Павла Шеремета Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Олександр Аваков Савік Шустер
Місце
Україна
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