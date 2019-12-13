В причетність волонтерів та ветеранів АТО до вбивства журналіста Павла Шеремета вірить 3/4 українців.

Такими є результати опитування, проведеного серед глядачів в студії політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 13 грудня.

Після того, як глава МВС Арсен Аваков розповів нові подробиці про різкий поворот в справі, ведучий звернувся до глядачів: "Чи переконали вас докази, подані міністром?"

Арсен Аваков

Позитивну відповідь дали 74% респондентів, решта відповіли, що не вірять слідству.

Більшість українців вірять слідчим

Павло Шеремет колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, Аваков заявив про "зливи" в розслідуванні вбивства Шеремета. За його словами, силовики запідозрили, що з самого початку розслідування хтось інформував підозрюваних, тому протягом трьох з половиною років воно проходило в режимі секретності.

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