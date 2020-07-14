Убивство медика на Донбасі: Кулеба заявив про ознаки воєнного злочину

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вбивство українського медика на Донбасі 13 липня має ознаки воєнного злочину.

Про це він повідомив на онлайн-брифінгу. Він запевнив:трагедія не залишиться поза увагою міжнародних партнерів, і пообіцяв зробити все, щоб ворог заплатив за цей злочин високу ціну.

"Ми залучимо всіх наших партнерів. Це набере максимального розголосу. Вбивство медика, який надає допомогу пораненому, це більше ніж трагедія", – заявив Кулеба.

Він також висловив співчуття близьким загиблого медика. Кулеба назвав це вбивство актом варварства.

"Хочу заявити, що з юридичної позиції це вбивство має ознаки воєнного злочину, а з морального погляду йдеться ні про що інше, як акт варварства", – сказав Кулеба.

Нагадаємо, терористи "Л/ДНР" обстріляли трьох військовослужбовців, які евакуювали тіло українського військового, який 13 липня загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої поблизу населеного пункту Зайцеве. В той момент противник знову почав обстріл із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. В результаті чого загинув військовий медик.

Раніше з'явилися подробиці про одного з українських військовослужбовців, які загинули 13 липня. Йдеться про бійця 79-ї десантно-штурмової бригади Євгена Чумаченка. Він був убитий під час ворожого обстрілу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 липня в результаті обстрілу військами Росії на Донбасі загинув військовослужбовець Збройних сил України. Під час підриву на невідомому вибуховому пристрої помер іще один український захисник.