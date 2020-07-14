Убивство медика на Донбасі: Кулеба заявив про ознаки воєнного злочину

Гліб Іванов Суспільство 10:29, 14.07.2020 Оновлено: 10:48, 14.07.2020

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вбивство українського медика на Донбасі 13 липня має ознаки воєнного злочину.

Про це він повідомив на онлайн-брифінгу. Він запевнив:трагедія не залишиться поза увагою міжнародних партнерів, і пообіцяв зробити все, щоб ворог заплатив за цей злочин високу ціну.

"Ми залучимо всіх наших партнерів. Це набере максимального розголосу. Вбивство медика, який надає допомогу пораненому, це більше ніж трагедія", – заявив Кулеба.

Він також висловив співчуття близьким загиблого медика. Кулеба назвав це вбивство актом варварства.

"Хочу заявити, що з юридичної позиції це вбивство має ознаки воєнного злочину, а з морального погляду йдеться ні про що інше, як акт варварства", – сказав Кулеба.

Нагадаємо, терористи "Л/ДНР" обстріляли трьох військовослужбовців, які евакуювали тіло українського військового, який 13 липня загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої поблизу населеного пункту Зайцеве. В той момент противник знову почав обстріл із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. В результаті чого загинув військовий медик.

Раніше з'явилися подробиці про одного з українських військовослужбовців, які загинули 13 липня. Йдеться про бійця 79-ї десантно-штурмової бригади Євгена Чумаченка. Він був убитий під час ворожого обстрілу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 липня в результаті обстрілу військами Росії на Донбасі загинув військовослужбовець Збройних сил України. Під час підриву на невідомому вибуховому пристрої помер іще один український захисник.

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