''Проклинали за те, що хочемо покарати'': з'явилися нові подробиці вбивства дитини копом

Державне бюро розслідувань пообіцяло, що за місяць-два завершить розслідування гучного вбивства 5-річного Кирила Тлявова працівниками поліції.

Голова відомства Роман Труба заявив, що буде визначена кваліфікація кожного з чотирьох підозрюваних. Тим часом один з учасників смертельної стрілянини, неповнолітній син поліцейського, вступив до військового ліцею – детальніше у матеріалі OBOZREVATEL.

Всі четверо стріляли

На засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Роман Труба повідомив, що на місці злочину були присутні всі четверо підозрюваних. І кожен із них стріляв.

Загиблий Кирило Тлявов Facebook Тетяни Тлявової

"Тільки за допомогою експертиз ми дійдемо висновку, хто саме зробив смертельний постріл", – наголосив Труба.

За словами адвоката сім'ї вбитого хлопчика Олександра Щербини, поки проведена частина експертиз, результати інших очікуються найближчим часом.

"Після цього ухвалюватиметься рішення про можливу перекваліфікацію справи. Попередня кваліфікація йде за 115 статті КК України – умисне вбивство, а також за статтею хуліганство. Можливо, 115 статтю замінять на 119 – ненавмисне вбивство", – вважає Щербина.

Загиблий Кирило Тлявов Facebook Тетяни Тлявової

Зараз резонансне вбивство дитини на контролі у президента Володимира Зеленського, найближчим часом ДБР має відзвітувати про результати слідства.

Звіту чекають і в родині вбитого Кирила Тлявова. Бабуся хлопчика Олександра Тлявова розповіла OBOZREVATEL, що вони хотіли б бути присутньою при звіті.

"Я знаю, що готові ще не всі результати експертизи. Дзвонила минулого тижня в Держбюро розслідувань, обіцяли, що мені повідомлять, коли буде готовий звіт. Ми б хотіли бути присутніми при цьому", – каже бабуся Олександра Миколаївна.

На цьому місці гралися діти, коли пролунав постріл ТСН

Як трапилася трагедія

Нагадаємо, 31 травня у Переяслав-Хмельницькому важко поранили 5-річного Кирила Тлявова. Хлопчик із братом і друзями грався неподалік від будинку, коли куля влучила йому в голову. Він був доправлений у лікарню, і тільки там після рентгена з'ясувалося, що це вогнепальне поранення. 3 червня дитина померла у реанімації у Києві.

Місце, звідки стріляли

Поліція Переяслав-Хмельницького під ранок 1 червня затримала двох підозрюваних поліцейських, які пиячили поруч і влаштували стрілянину по банках. Ними виявилися 31-річний Іван Приходько і 42-річний Володимир Петровець. Їх взяли під арешт.

Пізніше заарештували ще одного учасника стрілянини – Дмитра Кривошеї. А 18 липня, підозру висунули і 16-річному неповнолітньому сину Петровца – Стасу, який теж був співучасником цієї стрілянини, зараз він перебуває під нічним домашнім арештом.

Підозрювані копи Володимир Петровець (ліворуч) та Іван Приходько

Підозрюваний вступив до військового училища

Неповнолітній підозрюваний цього літа вступив до військового училища. А 1 вересня, за словами бабусі Олександри Тлявової, йому навіть довірили піднімати прапор на урочистій лінійці.

"Мене це дуже обурило. Я пішла до директора цього училища і запитала його – як так, підозрюваний у вас на лінійці ще й прапор піднімає, адже він під слідством. Запитала нормально. Мені пояснили, що оскільки суд ще не відбувся, то вина його не доведена, і він має право. Як так? Адже він у справі проходить не як свідок, а як співучасник! Вони вбили нашу дитину! Одна справа він навчається, але ще й прапор піднімає. А наш Кирило на кладовищі", – плаче жінка .

Кирило з батьками і старшим братом Facebook Тетяни Тлявової

Після цього мама неповнолітнього підозрюваного влаштувала рідним Кирила скандал. "Мабуть їй хтось переказав, що я приходила туди. Вона як тільки мене не ображала, в чому тільки не звинувачувала, проклинала нас за те, що ми хочемо покарати вбивць. Мені довелося писати на неї заяву в поліцію", – розповідає бабуся Кирила.

До речі, у справі про вбивство хлопчика досі не знайдено зброю. За словами глави МВС Арсена Авакова, заховати її могла жінка: "Там є жінка, яка заховала рушницю і таким чином сприяла приховуванню злочину".

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