Вбивство Кирила Тлявова: Аваков емоційно відповів з трибуни Ради

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков завив, що не вестиметься на політичні провокації в справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова, яке сталося 31 травня 2019 року в Переяславі-Хмельницькому.
Так він відповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді на вимогу народного депутата від фракції "Голос" Інни Совсун вибачитися перед родиною хлопчика (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Арсен Аваков розповів про справу Кирила Тлявова
"Я не буду робити те, що ви хочете, я буду робити те, що повинен робити", – сказав Аваков.
Він нагадав, що один із підозрюваних у вбивстві Тлявова – колишній співробітник поліції – знаходиться під арештом, ще двоє відпущені судом під відповідні обов’язки. Один неповнолітній також має запобіжний захід.
"Вчора були роковини смерті хлопчика. І поліція разом з тією сім’єю завжди, в тому числі і вчора там був поліцейський", – зазначив глава МВС.
Аваков закликав не спекулювати і не заробляти політичні дивіденди на цій трагедії.
"І не вам мене повчати, як кажуть, Батьківщину любити", – підкреслив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5-річний Кирило отримав поранення в голову під час прогулянки біля свого будинку в Переяславі-Хмельницькому 31 травня минулого року. Хлопчик помер 3 червня в лікарні, не приходячи до тями.
Поліцейські, як з'ясувалося, були п'яними і просто "розважалися", стріляючи по банках.
4 червня суд заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини, Володимира Петровця і Івана Приходька. Однак вони свою провину заперечували.
Незабаром підозру оголосили другу затриманих поліцейських Дмитру Кривошеї. Четверту підозру оголосили підлітку, який також був на місці злочину.
На початку травня 2020 року Петровець і Кривошея вийшли на свободу під заставу.
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