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5 червня • оновлено в 13:45
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Вбивство Кирила Тлявова: Аваков емоційно відповів з трибуни Ради

7.1т
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков завив, що не вестиметься на політичні провокації в справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова, яке сталося 31 травня 2019 року в Переяславі-Хмельницькому.

Так він відповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді на вимогу народного депутата від фракції "Голос" Інни Совсун вибачитися перед родиною хлопчика (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Арсен Аваков розповів про справу Кирила Тлявова

Арсен Аваков розповів про справу Кирила Тлявова

"Я не буду робити те, що ви хочете, я буду робити те, що повинен робити", – сказав Аваков.

Він нагадав, що один із підозрюваних у вбивстві Тлявова – колишній співробітник поліції – знаходиться під арештом, ще двоє відпущені судом під відповідні обов’язки. Один неповнолітній також має запобіжний захід.

"Вчора були роковини смерті хлопчика. І поліція разом з тією сім’єю завжди, в тому числі і вчора там був поліцейський", – зазначив глава МВС.

Аваков закликав не спекулювати і не заробляти політичні дивіденди на цій трагедії.

"І не вам мене повчати, як кажуть, Батьківщину любити", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Інна Совсун Арсен Аваков
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Міністерство внутрішніх справ України вбивство поліція
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