Вбивство Гандзюк: суд заявив про приховування фігуранта справи СБУ

Шевченківський районний суд міста Києва вже втретє переніс засідання щодо розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу Ігорю Павловському, який є одним із фігурантів справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк.
Чергове засідання відбудеться 22 квітня, повідомляє видання LB.ua.
Катерина Гандзюк
krapka.club
За словами судді Олени Малашак, Служба безпеки України ігнорує запити суду, приховує місцезнаходження Павловського і не доставляє його на засідання.
Крім того, сьогодні до Павловського намагався потрапити його адвокат Максим Болдін, проте в ізоляторі СБУ правозахиснику відмовили в побаченні з підзахисним, мотивуючи це тим, що підозрюваному нібито надають медичну допомогу.
Адвокат зазначив, що 17 квітня Павловський впав в ізоляторі й отримав струс мозку, в зв'язку з чим може перебувати тільки в ізоляторі тимчасового тримання або в лікарні.
Ігор Павловський
Дзеркало тижня
У коментарі журналістам спікер СБУ Олена Гітлянська зазначила, що їй невідома причина, з якої відомство не доставляє Павловського на судові засідання. У разі, якщо до понеділка місце перебування Павловського встановлено, то, можливо, що він візьме участь у судовому засіданні по відеоконференцзв'язку.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
ГПУ раптово пом'якшила підозра одному з фігурантів справи про вбивство Гандзюк.
31 липня в Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
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