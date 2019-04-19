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/Суспільство

Вбивство Гандзюк: суд заявив про приховування фігуранта справи СБУ

1.1тЧитати матеріал російською

Шевченківський районний суд міста Києва вже втретє переніс засідання щодо розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу Ігорю Павловському, який є одним із фігурантів справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Чергове засідання відбудеться 22 квітня, повідомляє видання LB.ua.

Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк

krapka.club

За словами судді Олени Малашак, Служба безпеки України ігнорує запити суду, приховує місцезнаходження Павловського і не доставляє його на засідання.

Крім того, сьогодні до Павловського намагався потрапити його адвокат Максим Болдін, проте в ізоляторі СБУ правозахиснику відмовили в побаченні з підзахисним, мотивуючи це тим, що підозрюваному нібито надають медичну допомогу.

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Адвокат зазначив, що 17 квітня Павловський впав в ізоляторі й отримав струс мозку, в зв'язку з чим може перебувати тільки в ізоляторі тимчасового тримання або в лікарні.

Ігор Павловський

Ігор Павловський

Дзеркало тижня

У коментарі журналістам спікер СБУ Олена Гітлянська зазначила, що їй невідома причина, з якої відомство не доставляє Павловського на судові засідання. У разі, якщо до понеділка місце перебування Павловського встановлено, то, можливо, що він візьме участь у судовому засіданні по відеоконференцзв'язку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Катерина Гандзюк
Місце
Україна
Теги
вбивствоГандзюкпомерла Катя Гандзюк
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ !( ПАРАШОБОТАМ не читать,бо ПУКАНИ можуть не витримать!)
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