Вбивство Гандзюк: суд обрав запобіжний захід підозрюваному Мангеру

Головному підозрюваному у вбивстві Катерини Гандзюк голові Херсонської обласної держадміністрації Владиславу Мангеру обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 28 липня без можливості внесення застави.

Таке рішення в ніч на 19 червня виніс Печерський районний суд Києва, повідомили на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?" в соціальній мережі Facebook.

"Прокурор Андрій Синюк повідомив, що суддя змінила Мангеру запобіжний захід на утримання під вартою до 28 липня без можливості внесення застави. Дякую за підтримку! Чекаємо обвинувальний вирок", – відзначили активісти.

Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав: