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Вбивство Гандзюк: Луценко розкрив нові подробиці

1.4т Читати матеріал російською

У справі про вбивство активістки і радника мера Херсона Катерини Гандзюк з'явився свідок, чиї свідчення можуть дати просування щодо інших фігурантів.

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко у відеозверненні, опублікованому на сторінці його прес-секретаря Лариси Сарган у Facebook.

"Я від’їжджаю до Служби безпеки України, яка веде слідство, для зустрічі із дуже важливим свідком. Якщо ми отримаємо правдиві показання, у нас може бути просування і щодо інших фігурантів цієї справи для того, щоби остаточно зняти усі запитання близьких загиблої", – заявив Луценко.

Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк

Крім того, генпрокурор заявив, що ГПУ завершить досудове розслідування стосовно підозрюваного в замовленні вбивства Гандзюк Владислава Мангера до кінця цього тижня.

"До кінця тижня пан Мангер отримає повідомлення про завершення досудового розслідування та почне знайомитися з матеріалами звинувачення, після чого теж піде в суд", — заявив генпрокурор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Катерина Гандзюк Юрій Луценко
Місце
Україна Харків
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филипп филипыч
филипп филипыч
сколько это ген прокурор раскрыл резонансных дел? сколько же сколько пальцев на одной руке у змеи. болтун.
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