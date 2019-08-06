Вбивство Гандзюк: Луценко розкрив нові подробиці

У справі про вбивство активістки і радника мера Херсона Катерини Гандзюк з'явився свідок, чиї свідчення можуть дати просування щодо інших фігурантів.

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко у відеозверненні, опублікованому на сторінці його прес-секретаря Лариси Сарган у Facebook.

"Я від’їжджаю до Служби безпеки України, яка веде слідство, для зустрічі із дуже важливим свідком. Якщо ми отримаємо правдиві показання, у нас може бути просування і щодо інших фігурантів цієї справи для того, щоби остаточно зняти усі запитання близьких загиблої", – заявив Луценко.

Катерина Гандзюк

Крім того, генпрокурор заявив, що ГПУ завершить досудове розслідування стосовно підозрюваного в замовленні вбивства Гандзюк Владислава Мангера до кінця цього тижня.

"До кінця тижня пан Мангер отримає повідомлення про завершення досудового розслідування та почне знайомитися з матеріалами звинувачення, після чого теж піде в суд", — заявив генпрокурор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив Гандзюк сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка.

Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада 2018 року померла в лікарні через обрив тромбу.

Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.

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