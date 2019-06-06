"Всім на все пофігу": батько Гандзюк написав несамовитий пост після вироку

Батько активістки Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк назвав справжнім цирком вирок, який виніс Покровський районний суд Дніпропетровської області вбивцям його покійної дочки.

Нагадаємо, що суд затвердив угоду зі слідством обвинувачених у вбивстві дівчини і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років.

Гандзюк написав на своїй сторінці в Facebook несамовитий пост, в якому висловив незгоду з рішенням суду.

Катерина Гандзюк колаж Обозреватель

"Спектакль. Сьогодні зачитали вирок. Іменем України. Від трьох до шести років. За вбивство. З особливою жорстокістю. З заподіянням особливих мук. Виконане групою осіб за попередньою домовленістю. На замовлення. За гроші. Боляче, противно, соромно перед світлою пам'яттю Каті. Соромно за державу. (...)

Віктор Гандзюк Анна Грабарська

Кілька років швидко пройдуть. П'ятеро вбивць, п'ять хижих тварин, майже безкарно досвідчених людської крові і відчули азарт від убивства вийдуть на свободу, жити серед людей. Люди, схаменіться, не страшно? Мені дуже. Ні, я не за себе, я вже все втратив. Мені страшно за вас", – написав у мережі чоловік.

Друзі та користувачі мережі Віктора Гандюзка висловили слова співчуття і підтримали чоловіка.

Скріншот https://www.facebook.com/Віктор Гандзюк

Скріншот https://www.facebook.com/Віктор Гандзюк

Скріншот https://www.facebook.com/Віктор Гандзюк

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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