ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Всім на все пофігу": батько Гандзюк написав несамовитий пост після вироку

2.4тЧитати матеріал російською

Батько активістки Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк назвав справжнім цирком вирок, який виніс Покровський районний суд Дніпропетровської області вбивцям його покійної дочки.

Нагадаємо, що суд затвердив угоду зі слідством обвинувачених у вбивстві дівчини і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років.

Гандзюк написав на своїй сторінці в Facebook несамовитий пост, в якому висловив незгоду з рішенням суду.

Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк

колаж Обозреватель

"Спектакль. Сьогодні зачитали вирок. Іменем України. Від трьох до шести років. За вбивство. З особливою жорстокістю. З заподіянням особливих мук. Виконане групою осіб за попередньою домовленістю. На замовлення. За гроші. Боляче, противно, соромно перед світлою пам'яттю Каті. Соромно за державу. (...)

Віктор Гандзюк

Віктор Гандзюк

Анна Грабарська

Новини
Вбивство Гандзюк: підозрюваний озвучив мотив

Кілька років швидко пройдуть. П'ятеро вбивць, п'ять хижих тварин, майже безкарно досвідчених людської крові і відчули азарт від убивства вийдуть на свободу, жити серед людей. Люди, схаменіться, не страшно? Мені дуже. Ні, я не за себе, я вже все втратив. Мені страшно за вас", – написав у мережі чоловік.

Друзі та користувачі мережі Віктора Гандюзка висловили слова співчуття і підтримали чоловіка.

Скріншот

Скріншот

https://www.facebook.com/Віктор Гандзюк

Скріншот

Скріншот

https://www.facebook.com/Віктор Гандзюк

Скріншот

Скріншот

https://www.facebook.com/Віктор Гандзюк

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Катерина Гандзюк
Місце
Україна
Тег
вбивство
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
24
4
Смішно
0
Цікаво
12
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Pooh Vini
Pooh Vini
Менять систему. Исключить судей из числе неприкасаемых. Дать возможность возбуждать дела в отношени них и вести следствие с отстранением.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel