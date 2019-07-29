Вбивство Гандзюк: батько активістки зустрівся із Зеленським

Віктор Гандзюк, батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк, проводив зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Про це чоловік розповів в інтерв'ю ВВС. "Ми зустрічалися з Зеленським. Але оскільки зустріч була не для піару, то єдине, що скажу, вона була обнадійливою", - розповів він.

"У попереднього президента не вистачало політичної волі. Після зустрічі з новим президентом, думаю, що йому в цьому напрямку політичної волі вистачає", - додав Гандзюк.

Батько Катерини Гандзюк bbc.com

Як писав OBOZREVATEL:

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