Вбивство Гандзюк: батько активістки зустрівся із Зеленським

Віктор Гандзюк, батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк, проводив зустріч з президентом Володимиром Зеленським.
Про це чоловік розповів в інтерв'ю ВВС. "Ми зустрічалися з Зеленським. Але оскільки зустріч була не для піару, то єдине, що скажу, вона була обнадійливою", - розповів він.
"У попереднього президента не вистачало політичної волі. Після зустрічі з новим президентом, думаю, що йому в цьому напрямку політичної волі вистачає", - додав Гандзюк.
Батько Катерини Гандзюк
bbc.com
Як писав OBOZREVATEL:
31 липня в Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина декілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Мангер зі свого боку відповів, що ніякого відношення до активістки не мав і не був із нею знайомий.
15 лютого була внесена застава, і підозрюваного главу Херсонської облради випустили із СІЗО.
8 квітня Мангер був екстрено госпіталізований нібито через проблеми з серцем. Йому стало зле після того, як 5 квітня на нього наділи електронний браслет, але 12 квітня він уже засвітився на роботі.
24 липня ГПУ зупинила досудове розслідування щодо Владислава Мангера і Олексія Левіна, підозрюваних в організації нападу на активістку.
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