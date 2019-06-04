Вбивство 5-річного хлопчика: сплив кричущий факт про поліцію Переяслав-Хмельницького

У місті Переяслав-Хмельницький, в якому смертельно поранили 5-річну дитину, немає патрульної поліції, в якому вигляді її запускали в 2015 році.

Про це в Facebook повідомила журналістка Ольга Худецька. Вона зазначила, що нових копів не набирали з вулиці і не навчали за всіма стандартами.

"У Переяслав-Хмельницькому та інших містах, яким не пощастило мати цю нову поліцію є так звані ГШР або ГРПП. (Групи швидкого реагування і групи реагування патрульної поліції). Виглядають як патрульні, називаються навіть майже як патрульні. Але це не хлопці з поза системи, які пройшли спеціальне оновлене навчання", – пояснила вона.

Худецька зазначила, що в ГШР и ГРПП набирали співробітників зсередини системи.

"У 2016-17 роках це були переважно колишні даішники, чергова частина, ППСники і подібний контингент. Того навчання, як в містах, де запускали нову поліцію, вони не проходили. Цей геніальний проект придумав і лобіював Костянтин Бушуєв з МВС", – розповіла журналістка.

Вона акцентувала, що у всіх містах України, де немає нової поліції, їх роль виконують ГШР і ГРПП.

"Для людей не в темі, зовні важко їх відрізнити. Форма як у патрульних, назва теж щось про патрулі. Але ключове - позасистемність людей, відбір і навчання - опускається. Потьомкінські село, видимість реформи", – підсумувала вона.

Як писав OBOZREVATEL:

31 травня під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому дитина отримала раптове поранення в голову. Підозрюваними у стрільбі назвали поліцейських, які в позаслужбовий час стріляли по банках.

Пізніше з'ясувалося, що вони були п'яними. Спершу працівники поліції стверджували, що хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, коли гуляв біля будинку разом з трьома іншими дітьми.

Незабаром вони зізналися, що розважалися в нетверезому стані і випадково потрапили в дитини. Хлопчик був госпіталізований в реанімацію, а під час обшуків у підозрюваних вдома знайшли склад зброї.

3 червня хлопчик помер в лікарні, не приходячи до тями.

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