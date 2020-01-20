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20 січня • оновлено в 14:16
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"Вбивали за російську мову!" Скандальний Черновецький видав заяву про "фашистів" в Україні

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Колишній мер Києва Леонід Черновецький видав маразматичну заяву, нібито в Україні, яку поступово "руйнує націоналізм-фашизм", людей "убивали за російську мову".

Зокрема він зізнався, що через такий "пережитий страх" він і вирішив виїхати з країни. Про це скандальний політик написав у Facebook, анонсувавши своє "найкраще інтерв'ю" у YouTube.

"Найкраще, бо вперше в житті розкутий і давно нікого й нічого не боюся. А сьогодні вранці встав, побачив сонечко і раптом згадав, як багато страху-жаху пережито було в Україні: особливо за дітей, а також за близьких, бізнес, правду, яку завжди дуже і дуже хотілося говорити людям, щоб змінити країну, але це було дуже і дуже небезпечно", – зізнався він.

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Леонід Черновецький

Леонід Черновецький

За словами колишнього мера, йому не раз "погрожували смертю", до того ж із самого дитинства. А тепер продовжують "залякувати" навіть в Інтернеті. І роблять це переважно молоді люди.

"Як шкода, що злидні в Україні роблять молоде покоління рабами, залежними від подачок тих, хто насправді їм не дає, а забирає! Як шкода, що мою Батьківщину – Україну – руйнує націоналізм-фашизм і розділяє людей на "своїх" і "чужих", – обурився він.

Також він наголосив, що подібна політика керівників країни веде "простих людей до саморуйнування і змушує брати в руки зброю, вбивати і підривати".

Скріншот

Скріншот

Facebook/Leonid Chernovetskyi

Через такі висловлювання скандального ексмера, у коментарях під дописом на нього "налетіли" з критикою підписники, але той не відступив. А тільки додав, що "Україна ніколи не була єдиною", і він завжди знав про неминучу біди в країні, натякаючи на війну на Донбасі.

"Не можна було їх вбивати за російську мову. Не можна було давати привід до вторгнення... Це мав бути обмін у сім'ї, політика єдності нації. Але так було вигідно всім президентам... Це політика останніх 30-ти років. Яка вже там сьогодні єдина Україна, коли простих людей зробили ворогами в інтересах політики", – підсумував Черновецький.

Скріншот

Скріншот

Facebook/Leonid Chernovetskyi

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська письменниця, борчиня за українську мову Лариса Ніцой розкритикувала колишнього прем'єр-міністра часів президентства Віктора Януковича Миколи Азарова, який вибухнув заявою про "виховання в дусі націоналізму" молодого покоління в Україні.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Леонід Черновецький
Місце
Україна
Теги
російська мова соцмережі
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Комментарии на сайте не модерированы
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
вобщем Леня поц,без вариантов,но единства нет ,это тоже верно,хотя с языком проблем особых нет,конечно езикомувная политика крайне не правильная,это первое,второе ,проблема искуственно придумана,допусти м даже на русском читабельность инструкций лекарственных.средств ,не всегда очень понятна,осрбенно людям старше пятидесяти,которые образование получали преимущественно русскоязычное,потом техническая литература,инструкции типовые,которые были переведены,порой не вызывают доверия,иногда даже искажение смысла есть,хотя если бы политики не шли на поводу у маргиналов,которых хватает с обеих сторон,то все бы шло своим чредом,но увы,есть особи которым скучно жить,ибо работать тяжело,не интересно и мало прибыльно,так наз.бизнесов,на всех.банально не может хватить,а тут такая интересная ниша,.отсюда и казус выебэнэ.
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Бурий Юрій
Бурий Юрій
Пишу як киянин. Гіршого за підлістю мера в Києві не було, причому переобраного під впливом "той же час розбазарював комунальну власність і земельні наділи, а також продав міський банк "Хрещатик" не сплативши жодної копійки за його продаж. Ну недарма ж він отримав прізвище "Льоні космоса" за власну неадекватну поведінку в суспільстві. І прикривав його "художества" з банком Ющенко напевно тому, що мав власне рильце у пушку з банком "Україна"
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Гоша Злой
Гоша Злой
Для пригожинских тролей ! Леня-Космос удрал из страны еще при друге России и великого Пу после того как ему назначили смотрящего из Дружковки Попова. Он банально очканул и сбежал в Грузию. После объявления в Украине в розыск за казнокрадство и взяточничество перебрался на историческую родину Израиль, который своих не выдает никому) так что все разговоры о языке - бред наркомана, коим он является.
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