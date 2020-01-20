"Вбивали за російську мову!" Скандальний Черновецький видав заяву про "фашистів" в Україні

Колишній мер Києва Леонід Черновецький видав маразматичну заяву, нібито в Україні, яку поступово "руйнує націоналізм-фашизм", людей "убивали за російську мову".

Зокрема він зізнався, що через такий "пережитий страх" він і вирішив виїхати з країни. Про це скандальний політик написав у Facebook, анонсувавши своє "найкраще інтерв'ю" у YouTube.

"Найкраще, бо вперше в житті розкутий і давно нікого й нічого не боюся. А сьогодні вранці встав, побачив сонечко і раптом згадав, як багато страху-жаху пережито було в Україні: особливо за дітей, а також за близьких, бізнес, правду, яку завжди дуже і дуже хотілося говорити людям, щоб змінити країну, але це було дуже і дуже небезпечно", – зізнався він.

Леонід Черновецький

За словами колишнього мера, йому не раз "погрожували смертю", до того ж із самого дитинства. А тепер продовжують "залякувати" навіть в Інтернеті. І роблять це переважно молоді люди.

"Як шкода, що злидні в Україні роблять молоде покоління рабами, залежними від подачок тих, хто насправді їм не дає, а забирає! Як шкода, що мою Батьківщину – Україну – руйнує націоналізм-фашизм і розділяє людей на "своїх" і "чужих", – обурився він.

Також він наголосив, що подібна політика керівників країни веде "простих людей до саморуйнування і змушує брати в руки зброю, вбивати і підривати".

Скріншот Facebook/Leonid Chernovetskyi

Через такі висловлювання скандального ексмера, у коментарях під дописом на нього "налетіли" з критикою підписники, але той не відступив. А тільки додав, що "Україна ніколи не була єдиною", і він завжди знав про неминучу біди в країні, натякаючи на війну на Донбасі.

"Не можна було їх вбивати за російську мову. Не можна було давати привід до вторгнення... Це мав бути обмін у сім'ї, політика єдності нації. Але так було вигідно всім президентам... Це політика останніх 30-ти років. Яка вже там сьогодні єдина Україна, коли простих людей зробили ворогами в інтересах політики", – підсумував Черновецький.

Скріншот Facebook/Leonid Chernovetskyi

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська письменниця, борчиня за українську мову Лариса Ніцой розкритикувала колишнього прем'єр-міністра часів президентства Віктора Януковича Миколи Азарова, який вибухнув заявою про "виховання в дусі націоналізму" молодого покоління в Україні.

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