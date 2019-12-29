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29 грудня • оновлено в 21:06
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"Вбивайте, шлях вільний!" Крик душі Забужко через обмін полоненими вразив мережу

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Українська письменниця і поетеса Оксана Забужко назвала "порнографією духу в особливо жорсткій формі" передачу терористам "Л/ДНР" фігурантів гучних розслідувань.

Так на своїй сторінці в Facebook вона відреагувала на великий обмін полоненими, який відбувся 29 грудня. Всього за кілька годин публікацією письменниці поділилися тисяча користувачів соціальної мережі.

"Вбивця ж, звільнений без суду - ознака домінування зовсім інших цінностей, відверте рекрутське запрошення для нових охочих: "Вбивайте, шлях вільний! "(У нашому випадку - "За х@хлов ничего не будет!")", – заявила Забужко.

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Вона додала, що тепер пролита вбивцями кров ляже на звільнених українців.

"Вимінюючи у терориста наловлених бранців на непокараних злочинців, злочин тим самим аж ніяк не анулюють - це фізично неможливо, - а тільки "розмазують" на більшу кількість народу: переводять невинних - у мимовільних співучасників", – пише поетеса.

Крик душі Забужко через обмін полоненими вразив мережу

Крик душі Забужко через обмін полоненими вразив мережу

Колаж

Забужко назвала обмін полоненими актом колективного стояння України на колінах перед Росією.

"Ну а все разом - це акт колективного, усією країною, ставання на коліна перед державою-терористом, схиляння голови і покірне визнання ГУЛАГівського принципу: "Хто сильніший, той і правий". Welcome to hell", - підкреслила Забужко.

Повний текст публікації:

Раніше OBOZREVATEL писав, що Оксана Забужко закликала українців відстоювати українську мову, поки адепти "русского мира" не повбивали всіх україномовних. Таким чином вона відреагувала на смерть волонтера Артема Мірошниченка з Бахмута, якого жорстоко побили за його позицію.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Обмін полоненими
Особа
Оксана Забужко
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Степура Александр
Степура Александр
Воспринимал Забужко как адекватную. Ошибался, раскаиваюсь. Ей бы со Скабеевой сойтись, вот бы умыли Гимлера.
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0
2
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
не ссы.Забужка,Пашинский остался.
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4
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
За убитых детей Донбасса кто ответит? Скоты вонючие, ещё недовольны они, своих убийц заполучив
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