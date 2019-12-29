Українська письменниця і поетеса Оксана Забужко назвала "порнографією духу в особливо жорсткій формі" передачу терористам "Л/ДНР" фігурантів гучних розслідувань.
Так на своїй сторінці в Facebook вона відреагувала на великий обмін полоненими, який відбувся 29 грудня. Всього за кілька годин публікацією письменниці поділилися тисяча користувачів соціальної мережі.
"Вбивця ж, звільнений без суду - ознака домінування зовсім інших цінностей, відверте рекрутське запрошення для нових охочих: "Вбивайте, шлях вільний! "(У нашому випадку - "За х@хлов ничего не будет!")", – заявила Забужко.
Вона додала, що тепер пролита вбивцями кров ляже на звільнених українців.
"Вимінюючи у терориста наловлених бранців на непокараних злочинців, злочин тим самим аж ніяк не анулюють - це фізично неможливо, - а тільки "розмазують" на більшу кількість народу: переводять невинних - у мимовільних співучасників", – пише поетеса.
Крик душі Забужко через обмін полоненими вразив мережу
Колаж
Забужко назвала обмін полоненими актом колективного стояння України на колінах перед Росією.
"Ну а все разом - це акт колективного, усією країною, ставання на коліна перед державою-терористом, схиляння голови і покірне визнання ГУЛАГівського принципу: "Хто сильніший, той і правий". Welcome to hell", - підкреслила Забужко.
Повний текст публікації:
Раніше OBOZREVATEL писав, що Оксана Забужко закликала українців відстоювати українську мову, поки адепти "русского мира" не повбивали всіх україномовних. Таким чином вона відреагувала на смерть волонтера Артема Мірошниченка з Бахмута, якого жорстоко побили за його позицію.
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