Крик душі Забужко через обмін полоненими вразив мережу

Українська письменниця і поетеса Оксана Забужко назвала "порнографією духу в особливо жорсткій формі" передачу терористам "Л/ДНР" фігурантів гучних розслідувань.

Так на своїй сторінці в Facebook вона відреагувала на великий обмін полоненими, який відбувся 29 грудня. Всього за кілька годин публікацією письменниці поділилися тисяча користувачів соціальної мережі.

"Вбивця ж, звільнений без суду - ознака домінування зовсім інших цінностей, відверте рекрутське запрошення для нових охочих: "Вбивайте, шлях вільний! "(У нашому випадку - "За х@хлов ничего не будет!")", – заявила Забужко.

Вона додала, що тепер пролита вбивцями кров ляже на звільнених українців.

"Вимінюючи у терориста наловлених бранців на непокараних злочинців, злочин тим самим аж ніяк не анулюють - це фізично неможливо, - а тільки "розмазують" на більшу кількість народу: переводять невинних - у мимовільних співучасників", – пише поетеса.

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Забужко назвала обмін полоненими актом колективного стояння України на колінах перед Росією.

"Ну а все разом - це акт колективного, усією країною, ставання на коліна перед державою-терористом, схиляння голови і покірне визнання ГУЛАГівського принципу: "Хто сильніший, той і правий". Welcome to hell", - підкреслила Забужко.

Повний текст публікації:

Раніше OBOZREVATEL писав, що Оксана Забужко закликала українців відстоювати українську мову, поки адепти "русского мира" не повбивали всіх україномовних. Таким чином вона відреагувала на смерть волонтера Артема Мірошниченка з Бахмута, якого жорстоко побили за його позицію.

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