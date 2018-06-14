"Вбиває людей!" Бабченко протверезив фанатів ЧС-2018 різкою заявою про Росію

Російський журналіст Аркадій Бабченко засудив тих фанатів, які приїхали на чемпіонат світу з футболу-2018 в Росію.

Як написав він на своїй сторінці в Facebook, у соціальних мережах спостерігається масовий ажіотаж навколо мундіалю.

"І ось хтось скаржиться, що квитки дорогі, хтось підтримує чемпіонат, хтось радіє, як зараз офігенно на Красній площі і Нікольській, де гуляють натовпи фанатів з усього світу, і ми, мовляв, не таке вже г*вно, цілком собі европейське місто, у нас ще є майбутнє, хтось пише про шалений ріст цін на все...", - написав він.

Журналіст гнівно висловився з приводу вище перерахованого і нагадав про російську агресію на Донбасі, утримуваних у в'язницях українських політв'язнях і терористичних актах по всьому світу.

"Сенцов голодує сьогодні тридцять другий день. Тридцять. Другий. День. Вчора на фронті убили ще одного хлопця. Двадцять шість років. Микола Вільчинський. Дружина і двоє дітей. Чотири роки в цей день назад був збитий "Іл" з десантниками при заході на аеропорт Луганська. П'ятдесят чотири людини. Сам ти, після спроби твого вбивства, сидиш в бункері зі зламаним вкотре життям, і думаєш, як, блін, почати все спочатку. І ось читаєш всі ці мемасики про футбол...", сказано в повідомленні.

Бабченко зазначив, що ще пару років тому він міг би "вибухнути" з приводу всього цього.

"Який на*уй футбол? Ваша е*ана країна зараз, ось прямо зараз, вбиває людей, гноїть їх в тюрмах, у вас прямо зараз другий місяць в камері повільно вмирає від голоду захоплена Мордором насильно, немов раб в середньовіччі, людина з приголомшливим почуттям гідності і свободи! У вас репресують цілий народ! У вас вбивають зараз! Розумієте? Вбивають! Який на*уй Мундіаль? Ви взагалі вже е*анулись?" - висловився журналіст.

За його словами, в Росії вже давно збитий фокус того, що нормально, а що ні, навіть в найбільш опозиційних жителів.

Як повідомлявOBOZREVATEL, лідер російської рок-групи ДДТ Юрій Шевчук закликав уболівальників не боятися їхати в Росію на чемпіонат світу з футболу.