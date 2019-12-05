Вбили ломом: на Донеччині трапилася жахлива НП з подружжям

На Донеччині у селі Калинове чоловік ломом забив до смерті подружжя.

Тіла 49-річного чоловіка та його 42-річної дружини знайшли в будинку, в якому вони мешкали, повідомляє "УНН" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

В обох загиблих наявні ознаки насильницької смерті: забійні рани голови та тіла.

У Донецькій області жорстоко вбили подружжя

Поліцейські встановили, що напередодні ввечері до них завітав знайомий, який був у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік накинувся на сімейну пару з ломом та вбив їх. Після цього втік з місця скоєння злочину.

Причини інциденту поки невідомі.

Наразі підозрюваного затримано. Поліція проводить розслідування та встановлює мотиви скоєння злочину.

Як писав OBOZREVATEL, у місті Коломия (Івано-Франківська область) були знайдені мертвими відомий меценат Михайло Петрів із його дружиною.

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