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5 грудня • оновлено в 11:33
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Вбили ломом: на Донеччині трапилася жахлива НП з подружжям

1.3т
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На Донеччині у селі Калинове чоловік ломом забив до смерті подружжя.

Тіла 49-річного чоловіка та його 42-річної дружини знайшли в будинку, в якому вони мешкали, повідомляє "УНН" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

В обох загиблих наявні ознаки насильницької смерті: забійні рани голови та тіла.

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Поліцейські встановили, що напередодні ввечері до них завітав знайомий, який був у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік накинувся на сімейну пару з ломом та вбив їх. Після цього втік з місця скоєння злочину.

Причини інциденту поки невідомі.

Наразі підозрюваного затримано. Поліція проводить розслідування та встановлює мотиви скоєння злочину.

Як писав OBOZREVATEL, у місті Коломия (Івано-Франківська область) були знайдені мертвими відомий меценат Михайло Петрів із його дружиною.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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