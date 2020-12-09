Про вакцини.

У мене немає інсайдів про самі вакцини, але я дуже добре знаю одну маленьку деталь, без якої навіть маючи в руках саму вакцину, здійснити загальну вакцинацію населення буде просто неможливо.

Деталь, яка ось уже місяць є пріоритетом і головним болем більшості урядів з усього світу нарівні з контрактами на самі вакцини.

Це суща дрібниця.

Дрібниця.

Але за цією дрібницею по всьому світу на заводах вишикувалися черги на підписання контрактів - черги серйозніше, ніж були на маски, рукавички, ШВЛ або концентратори.

Покупцями виступають цілі держави, рахунок йде на сотні мільйонів штук, а проізводстенние лінії бронюють на рік вперед.

Ім'я цього дурницю - шприц.

Так-так, звичайний шприц.

Тому що, якщо держава хоче масово вакцинувати населення - це по два уколи на кожного. А в комплекті з вакциною шприц не йде.

Виходить, одномоментно в світі попит на конкретні моделі шприців виріс на мільярди штук.

Чи треба ще раз повторювати.

У виробництві шприців світ точно так же, як і у виробництві решти коронавірусного асортименту, був не готовий до такого одномоментному залпового попиту.

Відповідно.

Як і з усім іншим, шприци будуть в першу чергу у тих, хто заздалегідь зайняв чергу і встиг їх придбати.

В даний момент.

Світом, всі заводи з виробництва шприців масово перебудовують свої лінії, доставляють нове обладнання, роблять додаткові прес-форми.

Як думаєте.

Хтось зараз в українській владі про це взагалі думає?

Хтось зараз законтрактував на рік вперед українських виробників шприців?

Хтось зараз став у чергу з інших країн за десятками мільйонів шприців для України?

Я відповідально заявляю.

В Україні про це ніхто ще навіть не починав думати.

ЦЕ Ж З * КА НЕ ЗРОЗУМІЛО.

Що для вакцинації 40 мільйонів жителів України по два рази, треба буде десь взяти під 100 мільйонів шприців.

Володя!

Якщо ти і твоя творча команда Велюр / Кварталу не винайшли раптом спосіб, як колоти вакцину пальцем - ще не пізно закупити шприци.

Або може ви не збираєтеся нас масово вакцинувати ...

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