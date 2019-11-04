"Важко бути богом": секс-скандал із Яременком жорстко обстібали в карикатурі

Український художник Андрій Петренко присвятив яскраву карикатуру гучному секс-скандалу з нардепом від "Слуги народу" Богданом Яременком.

Він поділився нею на своїй сторінці у Twitter. "Важко бути богом", – коротко підписав художник нову роботу.

На ній зображена рука депутата й пульт для голосування у Верховній Раді з трьома кнопками: на зеленій намальований долар, на жовтій – пляшка, а на червоній – повія.

Секс-скандал Яременка Twitter Андрія Петренка

Нагадаємо, виявилося, що Яременко регулярно вів листування з кількома жінками: в них ішлося про вибір алкоголю для зустрічі та інтимні побачення. А одна з пасій нардепа просила у нього $10 тис. на купівлю квартири.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в застосунку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимне переписування про надання секс-послуг було в його телефоні. Водночас стверджував, що воно було сфабриковане ним же.

У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався на сайтах знайомств.

Мережа відреагувала мемами та насмішками на секс-переписки "слуги народу".

Незабаром були опубліковані листування Яременка з іншими дівчатами.

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