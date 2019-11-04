Головна Новини
4 листопада • оновлено в 11:04
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Важко бути богом": секс-скандал із Яременком жорстко обстібали в карикатурі

2.6т Читати матеріал російською

Український художник Андрій Петренко присвятив яскраву карикатуру гучному секс-скандалу з нардепом від "Слуги народу" Богданом Яременком.

Він поділився нею на своїй сторінці у Twitter. "Важко бути богом", – коротко підписав художник нову роботу.

На ній зображена рука депутата й пульт для голосування у Верховній Раді з трьома кнопками: на зеленій намальований долар, на жовтій – пляшка, а на червоній – повія.

Секс-скандал Яременка

Секс-скандал Яременка

Twitter Андрія Петренка

Новини
"Рятую ВРУ від себе!" Яременко оголосив про гучне рішення після секс-скандалу

Нагадаємо, виявилося, що Яременко регулярно вів листування з кількома жінками: в них ішлося про вибір алкоголю для зустрічі та інтимні побачення. А одна з пасій нардепа просила у нього $10 тис. на купівлю квартири.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Секс-скандали в Верховній Раді України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Секс-скандали в Верховній Раді України
Особи
Андрій Петренко Богдан Яременко
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
7
Смішно
4
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dell Alex
Dell Alex
Обозовцы, а как вы определили, что на красной кнопке изображена именно проститутка? ))) Или у вас все женщины проститутки? )))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В партии «Слуга народа» решили не наказывать депутата Ярёменко за секс-переписку. В конце концов, он хотел изменить жене, а не Зеленскому.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки