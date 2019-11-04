"Важко бути богом": секс-скандал із Яременком жорстко обстібали в карикатурі

Український художник Андрій Петренко присвятив яскраву карикатуру гучному секс-скандалу з нардепом від "Слуги народу" Богданом Яременком.
Він поділився нею на своїй сторінці у Twitter. "Важко бути богом", – коротко підписав художник нову роботу.
На ній зображена рука депутата й пульт для голосування у Верховній Раді з трьома кнопками: на зеленій намальований долар, на жовтій – пляшка, а на червоній – повія.
Секс-скандал Яременка
Twitter Андрія Петренка
Нагадаємо, виявилося, що Яременко регулярно вів листування з кількома жінками: в них ішлося про вибір алкоголю для зустрічі та інтимні побачення. А одна з пасій нардепа просила у нього $10 тис. на купівлю квартири.
Важко буті богом - @verkhovna_rada... https://t.co/YlH1uxdWBz # карикатура від #Petrenko pic.twitter.com/yvYW0fNmOk- #Petrenko Andryi (@PetrenkoAndryi) November 3, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.
Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в застосунку для знайомств Tinder.
Після цього Яременко підтвердив, що інтимне переписування про надання секс-послуг було в його телефоні. Водночас стверджував, що воно було сфабриковане ним же.
У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався на сайтах знайомств.
Мережа відреагувала мемами та насмішками на секс-переписки "слуги народу".
Незабаром були опубліковані листування Яременка з іншими дівчатами.
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