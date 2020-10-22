Важкий період COVID-19 в Україні триватиме до березня, – лікарка

Українська лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська припустила, що важкий період пандемії коронавірусу в країні вщухне або закінчиться приблизно в березні наступного року.

Думкою щодо розвитку цього захворювання докторка медичних наук, професорка поділилася на брифінгу Міністерства охорони здоров'я 22 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Потрібно розуміти, що це захворювання тривале, швидко воно не проходить, супроводжується важким навантаженням на системи охорони здоров'я", – зазначила вона.

Медикиня закликала не впадати в паніку, а слухати поради свого лікаря й виконувати елементарні методи запобігання поширенню хвороби.

Голубовська нагадала, що діти й молодь дійсно частіше легко переносять коронавірус, але водночас є основними джерелами інфекції. Тому вона закликала носити засоби індивідуального захисту, уникати відвідування масових заходів і не з'являтися в людних місцях, маючи симптоми якогось респіраторного синдрому.

"Пам'ятайте, що ви можете стати тим джерелом інфекції смертельного захворювання для людей із груп ризику", – підкреслила лікарка.

Також вона закликала дотримуватися таких само правил і тих, хто вже перехворів на COVID-19. За її словами, випадки повторного зараження відомі, хоч і мало, а імунітет ще вивчається.

"Я всім бажаю здоров'я. І допоможіть нам, будь ласка, пережити важкий сезон. Адже найближчими місяцями ми очікуємо зростання кількості захворювань. А вже ближче до березня, чи й раніше, можливо, ситуація покращиться", – підсумувала Голубовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на брифінгу МОЗ Ольга Голубовська заявила, що новий тип коронавірусу, який офіційно визнано пандемією, не має нічого спільного з вірусом грипу.