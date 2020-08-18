Важка форма COVID-19 може спровокувати невиліковне захворювання – вчені

При тяжкому перебігові COVID-19 може викликати міастенію – рідкісне аутоімунне захворювання, що приводить до ослаблення м'язів.

Про це повідомило Daily Mail, посилаючись на звіт медиків із лікарні Гарібальді в Катанії (Італія). Лікарі описали випадки трьох пацієнтів, які не мали в анамнезі неврологічних розладів, у яких після зараження була діагностована міастенія.

Приблизно через тиждень після початку лихоманки у них почали проявлятися такі симптоми, як опущені повіки, проблеми з ковтанням та ін.

Зазначається, що в деяких випадках коронавірус, очевидно, змушує організм атакувати власний мозок, провокуючи імунну систему виробляти так звані аутоантитіла.

Ці імунні білки помилково націлені на власні тканини або органи, а не патогени.

Міастенія виникає, коли аутоантитіла атакують нервові з'єднання з м'язами, і скелетні м'язи, що відповідають за дихання та рухомі частини тіла, стають вкрай слабкими.

Ознаки міастенії включають, зокрема, труднощі з розмовою та підняттям важких предметів, диханням або ковтанням, опущені повіки. Це захворювання невиліковне, однак існують препарати, здатні боротися із симптомами.

Одним з пацієнтів, у якого був виявлений такий побічний ефект коронавірусу, став 64-річний чоловік. У нього протягом чотирьох днів піднімалася температура вище 39 градусів. Через п'ять днів після початку лихоманки у інфікованого з'явилося двоїння в очах і м'язова втома. Пізніше лікарі діагностували у пацієнта міастенію.

Другим пацієнтом став 68-річний чоловік, у якого протягом семи днів піднімалася температура до 38,8 градусів. На сьомий день у нього з'явилися ті ж симптоми, що і у першого пацієнта, а також утруднення при ковтанні.

Третя пацієнтка, про яку розповіли вчені, – 71-річна жінка, у якої також була висока температура (протягом шести днів піднімалася до 38,6 градусів) і кашель. Через п'ять днів після появи симптомів у жінки з'явилися такі признаки, як опущені повіки, двоїння в очах і тиха мова. Через день у неї виникли труднощі з ковтанням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені прийшли до висновку, що захворювання COVID-19 може привести до діабету 1 типу у дітей, викликаному безпосередньою атакою коронавірусу на підшлункову залозу.

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