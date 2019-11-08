Так, друзья — сегодня будет пост об одном знаменательном и очень интересном событии, которое произошло в 1959 году, во времена так называемой "хрущёвской оттепели". Страна, так сказать, "оттаивала" от сталинизма и старалась показаться более открытой. Впрочем, получалось это тоже по-совковому — вроде проведённого в 1957 году на улицах зачищенной Москвы "Всемирного фестиваля молодёжи и студентов".

В общем, в 1959 году Хрущёв разрешил привезти из "Загнивающего Запада" модные модели (одежду), которые были надеты на модных моделей (девушек). В серую советскую Москву прилетели французские модели от Christian Dior, чью прогулку по улицам города запечатлели фотокорреспонденты Life.

Сказать, что эти фотографии шокируют — это не сказать ничего. Среди серых и мятых совковых граждан, одетых в бесформенные плащи и ватники, француженки смотрятся даже не приезжими из другой, более развитой страны — они выглядят пришельцами из другой эпохи. Или пришельцами с другой планеты — что в общем-то почти то же самое. И примерно так же, как аборигены, ведут себя на фото советские граждане — смотрят на моделей со смесью ужаса и восторга, украдкой пытаясь пощупать уголок ткани диковинного платья.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ и фотоснимки того, как выглядели модели Dior в Москве 1959 года, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

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02. Знаете, что больше всего поражает на фото? Невероятный контраст уровня жизни, который просто очевиден на фото. Улыбчивые француженки, одетые в модные платья, на фоне — убитые совковой жизнью советские женщины, которые уже давно забыли, что они женщины — они одеты в бесформенную совковую робу (плащи, ватники, бушлаты) и имеют весьма потрёпанный внешний вид из-за тяжелейшей работы, которую в СССР заставляли делать женщин.

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03. Модели Диора гуляют по Москве. Это люди из "загнивающего капитализма с нещадной эксплуатацией человека", а вокруг — гаждане самой счастливой и свобоной в мире страны, смотри не перепутай!

04. Дамы гуляют по центру Москвы, сопровождаемые взглядами советских мужчин — больше похожих на каких-то рваных и мятых ушкуйников. Почти все одеты в мятую одежду не по размеру.

05. Серия снимков, запечатлевшая моделей на каком-то стихийном рынке. Тут примечательно всё — и убогие деревянные торговые ряды, и банки совковых консервов, рядами возвышающиеся в на втором кадре, но примечательнее всего лица женщин там же — обратите внимание, как они разглядывают наряд француженки. Что интересно — советские дамы на фото не намного старше французской леди, но насколько же по-разному они выглядят! Лица, осанка, ноги, одежда... СССР стоило развалить только за то, что в нём женщина после 35-40 лет забывала о том, что она женщина.

06. Вот ещё кадр из той же серии — советская женщина средних лет (раньше времени превратившаяся в бабушку) разглядывает пришельцев. СССР побывал в космосе не в 1961 году, а в 1959-м — когда туда прилетели существа из другого мира.

07. Вообще, реакция советских женщин на французских моделей бесподобна — фотографам удалось уловить целую гамму чувств и эмоций. Женщины постарше, пенсионного возраста — смотрят на моделей с любопытством, но без особых эмоций — они давно махнули на себя рукой и не воспринимают их как "конкуренток". Для них это просто диковинные существа, напомнившие о давно прошедшей и крайне быстротечной молодости.

08. Совсем другой взгляд у женщин помоложе. В нём растерянность — как, и вот это те самые угнетенные женщины с того самого "Загнивающего Запада", о котором нам постоянно рассказывают в газете "ПРАВДА"? Эээ... Что происходит? В нём — страх и осознание собственной нищеты — как, женщины могут выглядеть ВОТ ТАК? Как же нелепо я выгляжу в сравнении с ними... Обратите внимание на взгляды советских женщин на этом фото из ГУМа, а особенно на барышню в сером платье справа)

09. Тоже очень знаковые кадры — особенно тот, что справа, с девицей помоложе. Взгляд, как говориться, без комментариев.

10. Или вот. Советские мужички поглядывают на моделей с блаженным видом кота, увидевшего сметану, а советские женщины однозначно напряглись — внезапно появившиеся француженки тут же сместили шкалу ценностей и задвинули их на задний план. Можете быть уверены, что каждый мужчина, увидевший в компании жены в этот день французских моделей, вечером выслушает лекцию о том, что "на Загнивающем Западе все красивые, но бездушные", "а что ты хотел от буржуазных профурсеток" и "и вообще не в этом счастье, главное чтобы человек был хороший!".

Впрочем, ночью, тайком от мужа, женщины будут плакать...

11. Ещё одно фото из ГУМа. Здесь тоже без комментариев, вы всё видите сами.

12. Модели на улицах москвы — среди серой толпы, одетой в сарафаны, сюртуки, картузы и обноскти рекрутской военной формы — толпы, словно вышедшей из XIX века. Это великая космическая держава, смотри не перепутай! Лаптей только в кадре не хватает.

13. Ещё парочку кадров невероятно современных людей из СССР. Смело вступаем товарищи в космическую эру! Завтра в 11:00 чтобы все были на марсианском субботнике и посадили по яблоне.

14. Гражданок из дружественной Франции провожают домой.

15. А закончить подборку я хочу вот таким кадром из СССР 1953 года. В этом году французский модельер Ив Сен Лоран придумал невероятно красивые чёрные коктейльные платья, а в СССР в этом же году показали модную коллекцию ватников для конвойных и военизированной охраны:

Такие дела. Как видите, всё убожество совка становилось ещё очевиднее, как только в нём появлялась какая-то наглядная точка отсчёта из развитого мира, и насколько мне известно — в дальнейшем такие эксперименты больше не проводились. А особенно мне жаль советских женщин — многие из которых были вынуждены тяжело работать и очень рано старели.

А в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно.

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