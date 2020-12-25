Так, друзі – сьогодні буде пост про одну знаменну і дуже цікаву подію, яка відбулася у 1959 році, в часи так званої "хрущовської відлиги". Країна, так би мовити, "відтавала" від сталінізму і намагалася здатися більш відкритою. Однак, виходило це теж по-совковому – на кшталт проведеного у 1957 році на вулицях зачищеної Москви "Всесвітнього фестивалю молоді і студентів", - пише Максим Мирович на своїй сторінці у Фейсбук.

Далі текст мовою оригіналу.

В общем, в 1959 году Хрущёв разрешил привезти из "Загнивающего Запада" модные модели (одежду), которые были надеты на модных моделей (девушек). В серую советскую Москву прилетели французские модели от Christian Dior, чью прогулку по улицам города запечатлели фотокорреспонденты Life.

Сказать, что эти фотографии шокируют — это не сказать ничего. Среди серых и мятых совковых граждан, одетых в бесформенные плащи и ватники, француженки смотрятся даже не приезжими из другой, более развитой страны — они выглядят пришельцами из другой эпохи. Или пришельцами с другой планеты — что в общем-то почти то же самое. И примерно так же, как аборигены, ведут себя на фото советские граждане — смотрят на моделей со смесью ужаса и восторга, украдкой пытаясь пощупать уголок ткани диковинного платья.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ и фотоснимки того, как выглядели модели Dior в Москве 1959 года.

02. Знаете, что больше всего поражает на фото? Невероятный контраст уровня жизни, который просто очевиден на снимках. Улыбчивые француженки, одетые в модные платья, на фоне — убитые совковой жизнью советские женщины, которые уже давно забыли, что они женщины — они одеты в бесформенную совковую робу (плащи, ватники, бушлаты) и имеют весьма потрёпанный внешний вид из-за тяжелейшей работы, которую в СССР заставляли делать женщин.

mirovich.media

03. Модели Диора гуляют по Москве. Это люди из "загнивающего капитализма с нещадной эксплуатацией человека", а вокруг — гаждане самой счастливой и свободной в мире страны, смотри не перепутай!

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04. Дамы гуляют по центру Москвы, сопровождаемые взглядами советских мужчин — больше похожих на каких-то рваных и мятых ушкуйников. Почти все мужички одеты в мятую одежду не по размеру.

mirovich.media

05. Серия снимков, запечатлевшая моделей на каком-то стихийном рынке. Тут примечательно всё — и убогие деревянные торговые ряды, и банки совковых консервов, рядами возвышающиеся в на втором кадре, но примечательнее всего лица женщин там же — обратите внимание, как они разглядывают наряд француженок. Что интересно — советские дамы на фото не намного старше французских леди, но насколько же по-разному они выглядят! Лица, осанка, ноги, одежда... СССР стоило развалить только за то, что в нём женщина после 35-40 лет забывала о том, что она женщина.

mirovich.media

06. Вот ещё кадр из той же серии — советская женщина средних лет (раньше времени превратившаяся в бабушку) разглядывает диковинных пришельцев. Советский человек побывал в космосе не в 1961 году, а в 1959-м — когда туда прилетели существа из другого мира.

mirovich.media

07. Вообще, реакция советских женщин на французских моделей бесподобна — фотографам удалось запечатлеть целую гамму чувств и эмоций. Женщины постарше, пенсионного возраста — смотрят на моделей с любопытством, но без особых эмоций — они давно махнули на себя рукой и не воспринимают моделей как "конкуренток". Для них это просто диковинные существа, напомнившие о давно прошедшей и крайне быстротечной молодости.

mirovich.media

08. Совсем другой взгляд у женщин помоложе. В нём растерянность — как, и вот это те самые угнетенные женщины с того самого "Загнивающего Запада", о котором нам постоянно рассказывают в газете "ПРАВДА"? Эээ... Что происходит? В нём — страх и осознание собственной нищеты — как, женщины могут выглядеть ВОТ ТАК? Как же нелепо я выгляжу в сравнении с ними... Обратите внимание на взгляды советских женщин на этом фото из ГУМа, а особенно на барышню в сером платье справа)

mirovich.media

09. Тоже очень знаковые кадры — особенно тот, что справа, с девицей помоложе. Взгляд, как говориться, без комментариев.

mirovich.media

10. Или вот. Советские мужички поглядывают на моделей с блаженным видом кота, увидевшего сметану, а советские женщины однозначно напряглись — внезапно появившиеся француженки тут же сместили оценочную шкалу и задвинули их на задний план. Можете быть уверены, что каждый мужчина, увидевший в компании жены в этот день французских моделей, вечером выслушает лекцию о том, что "на Загнивающем Западе все красивые, но бездушные", "а что ты хотел от буржуазных профурсеток" и "и вообще не в этом счастье, главное чтобы человек был хороший!".

Впрочем, ночью, тайком от мужа, женщины будут плакать...

mirovich.media

11. Ещё одно фото из ГУМа. Здесь тоже без комментариев, вы всё видите сами.

mirovich.media

12. Модели на улицах Москвы – среди серой толпы, одетой в сарафаны, сюртуки, картузы и обноскти рекрутской военной формы — толпы, словно вышедшей из XIX века. Это великая космическая держава, смотри не перепутай! Лаптей только в кадре не хватает.

mirovich.media

13. Ещё парочку кадров невероятно современных людей из СССР. Смело вступаем товарищи в космическую эру! Завтра в 11:00 чтобы все были на марсианском субботнике и посадили по яблоне.

mirovich.media

14. Гражданок из дружественной Франции провожают домой.

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15. А закончить подборку я хочу вот таким кадром из СССР 1953 года. В этом году французский модельер Ив Сен Лоран придумал невероятно красивые чёрные коктейльные платья, а в СССР в этом же году показали модную коллекцию ватников для конвойных и военизированной охраны:

mirovich.media

Такие дела. Как видите, всё убожество совка становилось ещё очевиднее, как только в нём появлялась какая-то наглядная точка отсчёта из развитого мира, и насколько мне известно — в дальнейшем такие эксперименты больше не проводились. А особенно мне жаль советских женщин — многие из которых были вынуждены тяжело работать и очень рано старели.