В Одесі, біля будівлі обласного військкомату на вулиці Канатній, близько 50 осіб прийшли пом'янути демонтований барельєф маршалу Георгію Жукову.

Як повідомляє "Думська", організатором акції виступав депутат Одеської міськради від "Оппоблока" Богдан Гіганов. Мітингувальники встановили портрет Жукову і підносили до нього квіти та лампадки.

Акція в Одесі "Думська"

На "ватному шабаші", як його назвали патріоти, Гіганов розповів про велику роль маршала у Другій світовій війні. У цей час учасники акції аплодували місцевому депутату та вигукували "Жукову слава".

На місці також були присутні активісти патріотичних організацій. Хлопці виступили з іншою версією подій минулої війни, пояснивши, що роль маршала полягала лише в тому, що він знищив десятки мільйонів солдатських життів, кидаючи їх у криваву м'ясорубку наступів і таким чином виграв війну.

Акція пройшла без бійок.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вихованка скандально відомого реабілітаційного центру "Світанок" в Одесі розповіла, як над дітьми знущалися, піддавали тортурам і доводили до самогубства.

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