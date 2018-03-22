Ватикан назвав умову візиту Папи Франциска в Україну

Візит Папи Римського Франциска в Україну повинен бути елементом об'єднання, а не поглиблення протиріч.

Саме в цьому полягає головна умова такого візиту, - розповів в інтерв'ю "Обозревателю" Апостольський Нунцій в Україні (Посол Ватикану) архієпископ Клаудіо Гуджеротті.

Відповідаючи на запитання, чи можна очікувати візиту понтифіка в Україну, Посол запевнив: "Звичайно, Папа з великим задоволенням приїхав би в Україну. Він знає і любить цю землю, її народ і історію її страждань".

Водночас дипломат наголосив: "Умовою його візитів є можливість бути елементом об'єднання, щоб зростала любов і взаєморозуміння у країні, а не для того, щоб це стало причиною поглиблення поділів і протистоянь". "У цьому контексті екуменічний аспект має дуже велике значення", - додав він.

Як писав "Обозреватель", 20 листопада 2015 року під час візиту до Ватикану Президент України Петро Порошенко запросив Папу Франциска в Україну. "Запросив Його Святість відвідати Україну, і він запрошення прийняв", - написав глава держави у своєму Facebook.