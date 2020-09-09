Ватажок "ДНР" передумав "знищувати позиції ЗСУ" в районі селища Шуми

Пушилін заявив, що скасував указ "про знищення позицій ЗСУ".

Ватажок терористичного формування "ДНР" Денис Пушилін скасував свій наказ про "знищення інженерних споруд Збройних сил України" в районі селища Шуми Донецької області.

Його заяву 9 серпня оприлюднив один із сайтів бойовиків.

"Ухвалив рішення скасувати наказ про усунення незаконних укріплень українських збройних формувань в районі населеного пункту Шуми", – сказав Пушилін.

Нагадаємо, що ватажок терористів "ДНР" пригрозив знищити інженерні споруди ЗСУ в районі селища Шуми, які нібито були перенесені в порушення домовленостей про припинення вогню.

У ЗСУ ці звинувачення спростували, а спостерігачі СММ ОБСЄ в звіті від 5 вересня також підтвердили відсутність будь-яких змін в позиціях.

У зв'язку з цим відбулося термінове засідання Тристоронньої контактної групи, на якому українська сторона погодилася проінспектувати 10 вересня зазначені позиції разом з представниками координатора від ОБСЄ.

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