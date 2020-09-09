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Ватажок "ДНР" передумав "знищувати позиції ЗСУ" в районі селища Шуми

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
2,4 т.
Пушилін заявив, що скасував указ 'про знищення позицій ЗСУ'

Пушилін заявив, що скасував указ "про знищення позицій ЗСУ".

Ватажок терористичного формування "ДНР" Денис Пушилін скасував свій наказ про "знищення інженерних споруд Збройних сил України" в районі селища Шуми Донецької області.

Його заяву 9 серпня оприлюднив один із сайтів бойовиків.

"Ухвалив рішення скасувати наказ про усунення незаконних укріплень українських збройних формувань в районі населеного пункту Шуми", – сказав Пушилін.

Нагадаємо, що ватажок терористів "ДНР" пригрозив знищити інженерні споруди ЗСУ в районі селища Шуми, які нібито були перенесені в порушення домовленостей про припинення вогню.

У ЗСУ ці звинувачення спростували, а спостерігачі СММ ОБСЄ в звіті від 5 вересня також підтвердили відсутність будь-яких змін в позиціях.

У зв'язку з цим відбулося термінове засідання Тристоронньої контактної групи, на якому українська сторона погодилася проінспектувати 10 вересня зазначені позиції разом з представниками координатора від ОБСЄ.

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УкраїнаВійна на Донбасітерористи "ДНР"Денис Пушилін
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