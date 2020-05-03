"Вася Пупкін" та інші: хто підтримав Офіс президента у нападках на сайт OBOZREVATEL
Пост зі звинуваченнями на адресу OBOZREVATEL на сторінці глави Офісу президента Кирила Тимошенка активно підтримувався ботами.
Це помітили самі користувачі Facebook у коментарях під постом чиновника. "Подивилася поширення (в групах, – Ред.). Самі ботяри нагнали групами цю "важливу інформацію". Ганьба!" – пише Людмила Школьна.
Підозра про те, що Офіс президента використовує ботів для поширення своїх постів, підтверджується профілями користувачів, активність яких зводиться до поширення новин із маловідомих джерел. Найчастіше у них на сторінці немає жодної додаткової інформації, особистих фото та друзів. Причому, ділилися постом, в основному, користувачі, сторінки яких були створені в той же день.
Найбільша кількість підозрілих профілів вказує своє місце проживання у містах Вінниця, Ужгород і Київ. А ось інформацію поширюють по всіх можливих групах інших міст України.
При цьому, реальні учасники груп теж помітили проплаченність цих перепостів.
"І тільки Андрій з Ужгорода переживає за Кропивницький, і пише пости за бабло", – написав Михайло Сафонов.
У більшості випадків під перепостами немає коментарів та лайків, а самі користувачі піддаються критиці з боку інших учасників груп.
Як писав OBOZREVATEL, заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка в мережі назвали ймовірним замовником кібератак на видання OBOZREVATEL.
Причиною "ударів", на нашу думку, можуть бути викривальні публікації про спекулятивні угоди оточення президента, а саме – ввезення в Україну захисних костюмів, санітайзерів, тестів для діагностики коронавірусу і медичного обладнання на чартерних рейсах із Китаю.
У скандалі замішаний заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко і бізнесмен з Росії Борис Баум – претендент на пост глави нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні.