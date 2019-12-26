"Заплатіть за сина": в Україні шахраї впровадили нову схему

В Україні розкрили новий спосіб обману, яким шахраї користувалися вже два роки. Граючи на емоціях довірливих родичів, вони виманювали гроші і зникали. Одну банду, що працює за таким принципом, уже затримали, однак скільки ще таких промишляє по всій країні – невідомо.

Як не потрапити на гачок шахраїв та що важливо знати – у матеріалі OBOZREVATEL.

Як працює нова схема

Суть схеми проста – шахраї обирають самотніх пенсіонерів та кажуть, що їхній син або дочка потрапили в ДТП. Нібито їм терміново потрібне лікування, на яке треба передати гроші. Потім на таксі під'їжджав кур'єр, забирав готівку і зникав.

Саме на цьому етапі і впіймали одного з учасників банди із Запоріжжя, яка за такою схемою "обробляла" киян. Всього вони змогли обдурити дев'ятьох осіб, а остання "здобич" становила 26 тисяч доларів. Про це заявила пресслужба поліції Києва.

"Ми припинили діяльність шахраїв після спроби заволодіти 26 тисяч доларів США, які житель Солом'янського району столиці встиг передати кур'єру – одному з учасників злочинної групи. Чоловіка разом із речовими доказами затримали в момент, коли він сідав у таксі", – розповів оперуповноважений управління карного розшуку поліції Києва Юрій Найдюк.

Затримання банди шахраїв Національна поліція України

Сімейний підряд і земляки

Затриманими виявилися п'ятеро жителів Запоріжжя: батько із сином (50 і 23 роки), двоє чоловіків і жінка 29 років – дзвонила саме вона. Вся п'ятірка пересувалася на автомобілі 23-річного хлопця. До слова, батько з сином і були ватажками банди.

У їхніх будинках провели обшуки, там були знайдені гроші (в різній валюті), документи, безліч телефонів і сімкарт. Наразі всі шахраї затримані і їм загрожує до 12 років в'язниці із конфіскацією майна.

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Не втрачати пильність і перевіряти реєстр

Однією з найпопулярніших раніше схем були подібні дзвінки про ДТП, але там син або дочка нібито були винуватцями і гроші потрібні були, щоб справу "зам'яти". Однак цей метод спрацьовував все рідше і рідше, тому шахраї вирішили грати і на іншому чиннику, на якому легко підкупити довірливих пенсіонерів – здоров'яї дітей.

Затримання банди шахраїв Національна поліція України

Адвокат Сергій Гробаренко радить не бути довірливим. Якщо ДТП спричинило тяжкі наслідки, які вимагають термінового лікування, то поліція 100% повинна внести його до Єдиного реєстру досудових рішень (ЄРДР). Цю інформацію треба негайно перевіряти.

"У цьому випадку треба насамперед запитати, в якому районі трапилася і чи внесені дані до реєстру. Потім треба передзвонити в поліцію, дізнатися все за цими даними. Це єдиний варіант – дізналися, передзвонили, перевірили. Також можна продзвонити до швидкої і в заклади, які займаються політравмами", – порадив Гробаренко у коментарі OBOZREVATEL.

Однак, у поліції є 24 години на те, щоб внести справу до реєстру і не завжди вони роблять це тут же. Проте, перевірити цей момент варто обов'язково.

Варто розуміти, що шахраї постійно вигадують нові схеми. Про одну з них зовсім нещодавно писав OBOZREVATEL. Завжди варто зберігати пильність і не дозволяти себе обдурити, а в разі будь-яких ознак обману – дзвонити в поліцію.

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