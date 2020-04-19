"Ваш родич хворий на COVID-19": в Україні запустили нове шахрайство по телефону

В Україні з'явився новий вид грошових афер, які використовують шахраї під час карантину через пандемію коронавірусу – "лікар" дзвонить на телефон і повідомляє, що ваш родич потрапив у медзаклад із COVID-19.

Про це повідомляє "РБК-Україна". Жертві пропонують перевести гроші, щоб оплатити медикаменти для лікування коронавірусу. При цьому людину кваплять, не дають подумати, кажуть, що охочих придбати ліки і без того багато.

Після отримання необхідної суми шахраї безслідно зникають.

Крім того, часто можна зіткнутися з сайтами, які пропонують купити різні препарати від зараження. Ви замовляєте, оплачуєте заздалегідь гроші, але товар так і не отримуєте.

Рекомендуємо бути більш уважними і піддавати сумніву будь-яку надану інформацію від незнайомих людей.

Про нові схеми, які вигадують аферисти – читайте у матеріалі OBOZREVATEL

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Україні в розпал карантину активізувалися шахраї – пенсіонерам телефонують і пишуть від імені НБУ і Пенсійного фонду, а молодим людям пропонують скачати "інтерактивний додаток", щоб побачити, де перебуває найближчий заражений коронавірусом.