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19 квітня • оновлено в 20:42
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"Ваш родич хворий на COVID-19": в Україні запустили нове шахрайство по телефону

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В Україні з'явився новий вид грошових афер, які використовують шахраї під час карантину через пандемію коронавірусу – "лікар" дзвонить на телефон і повідомляє, що ваш родич потрапив у медзаклад із COVID-19.

Про це повідомляє "РБК-Україна". Жертві пропонують перевести гроші, щоб оплатити медикаменти для лікування коронавірусу. При цьому людину кваплять, не дають подумати, кажуть, що охочих придбати ліки і без того багато.

Після отримання необхідної суми шахраї безслідно зникають.

"Ваш родич хворий на COVID-19": в Україні запустили нове шахрайство по телефону

Крім того, часто можна зіткнутися з сайтами, які пропонують купити різні препарати від зараження. Ви замовляєте, оплачуєте заздалегідь гроші, але товар так і не отримуєте.

Рекомендуємо бути більш уважними і піддавати сумніву будь-яку надану інформацію від незнайомих людей.

Про нові схеми, які вигадують аферисти – читайте у матеріалі OBOZREVATEL

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Україні в розпал карантину активізувалися шахраї – пенсіонерам телефонують і пишуть від імені НБУ і Пенсійного фонду, а молодим людям пропонують скачати "інтерактивний додаток", щоб побачити, де перебуває найближчий заражений коронавірусом.

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
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