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"Ваш рейс перенесли!" Українці відреагували на скандал із туроператором

2.5тЧитати новину російською

Ви вже обрали найкращу модель сонцезахисних окулярів, упакували всі купальні костюми, пляжні рушники та креми для засмаги, купили модну валізу і приїхали в аеропорт, щоб вирушити у відпустку, на яку чекали цілий рік? Цілком ймовірно, вам доведеться почекати ще.

А все через те, що українські туроператори почали відкладати дату вильоту за вже купленими путівками. Поки втомлені мандрівники цілодобово просиджують в аеропорту "Київ" з надією все ж таки вилетіти на відпочинок, ми запитали думку наших читачів про те, як варто вчинити з туроператорами, які масово затримують чартерні рейси?

59% відсотків опитаних вважають, що розчаровані туристи мають право вимагати компенсацію за зіпсований відпочинок.

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24% вважають, що затримка вильоту - це справжній злочин, а свої права треба захищати у суді і вимагати покарання винних.

10% опитаних переконані, що для відпочинку літати нікуди не треба і варто відпочивати в Україні.

І лише 5% з 2688 людей думають, що треба зрозуміти, пробачити, відпустити і змиритися, бо такі ситуації прописані в договорах.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні закон дає можливість продовжити відпустку за рахунок додаткових днів.

Місце
Україна
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