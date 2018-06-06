"Ваш рейс перенесли!" Українці відреагували на скандал із туроператором

Ви вже обрали найкращу модель сонцезахисних окулярів, упакували всі купальні костюми, пляжні рушники та креми для засмаги, купили модну валізу і приїхали в аеропорт, щоб вирушити у відпустку, на яку чекали цілий рік? Цілком ймовірно, вам доведеться почекати ще.

А все через те, що українські туроператори почали відкладати дату вильоту за вже купленими путівками. Поки втомлені мандрівники цілодобово просиджують в аеропорту "Київ" з надією все ж таки вилетіти на відпочинок, ми запитали думку наших читачів про те, як варто вчинити з туроператорами, які масово затримують чартерні рейси?

59% відсотків опитаних вважають, що розчаровані туристи мають право вимагати компенсацію за зіпсований відпочинок.

24% вважають, що затримка вильоту - це справжній злочин, а свої права треба захищати у суді і вимагати покарання винних.

10% опитаних переконані, що для відпочинку літати нікуди не треба і варто відпочивати в Україні.

І лише 5% з 2688 людей думають, що треба зрозуміти, пробачити, відпустити і змиритися, бо такі ситуації прописані в договорах.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні закон дає можливість продовжити відпустку за рахунок додаткових днів.